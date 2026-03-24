Завтрак, который меняет всё: вот когда клетчатка работает сильнее всего

Редакция PRESS 24 марта, 2026 14:35

Азбука здоровья

Все знают, что клетчатка полезна. Но есть нюанс, о котором почти не говорят.

Важно не только что вы едите — но и когда.

Исследования всё чаще показывают: если добавить клетчатку именно утром, эффект ощущается весь день. Организм буквально получает «фору» на старте.

В одном из недавних экспериментов люди, которые начинали день с клетчатки, не только лучше худели — у них улучшалась работа кишечника. А те, кто выбирал привычный завтрак вроде яиц с беконом, такого эффекта не получили.

Почему так происходит?

Клетчатка замедляет поступление сахара в кровь.
Это значит — без резких скачков и провалов энергии.

Если утро начинается с белого хлеба или сладких хлопьев, сначала идёт всплеск, а потом — резкое падение. Именно после этого чаще всего тянет на перекусы.

С клетчаткой — наоборот.
Энергия держится ровнее, а чувство сытости — дольше.

Есть и ещё один неожиданный эффект.

Клетчатка «кормит» полезные бактерии в кишечнике. В ответ они вырабатывают вещества, которые буквально сигнализируют мозгу: «мы сыты». И если этот процесс запускается с утра, он влияет на аппетит весь день.

При этом статистика говорит сама за себя:
рекомендуемую норму клетчатки получают лишь около 4% мужчин и 12% женщин.

То есть большинство живёт на «дефиците», даже не замечая этого.

Добавить её проще, чем кажется: овсянка, ягоды, орехи, семена, цельнозерновой хлеб или даже обычный йогурт с добавками.

Но есть один момент.

Если резко увеличить количество клетчатки — организм может «удивиться». Поэтому лучше делать это постепенно и не забывать про воду.

И да — клетчатка важна в течение всего дня.
Но именно утро, похоже, задаёт тот самый ритм, который потом сложно изменить.

Иногда всё начинается с одной тарелки.
 
 
 

Комментарии (0)

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

