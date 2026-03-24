Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 24. Марта
Доступность

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

24 марта, 2026 16:57

Выбор редакции 0 комментариев

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

В срочном порядке депутаты также приняли закон "Об обеспечении индивидуальной справедливости для Александра Риги". Александр (Сандр) Рига, будучи основателем христианского экуменического движения в СССР, подвергся принудительному лечению в психиатрической больнице в Благовещенске, а затем был переведен в Рижскую республиканскую психоневрологическую больницу.

В России он уже давно реабилитирован, но в Латвии соответствующий закон был принят только на прошлой неделе. Теперь законом он признан политически репрессированным лицом, что обеспечит соответствующие изменения в системах обработки персональных данных.

В декларации Сейма подчеркивается, что с 17 июня 1940 года по 21 августа 1991 года оккупационный режим осуществлял систематические репрессии в отношении жителей Латвии, особенно тех, кто выступал за восстановление независимости государства и сопротивлялся режиму.

Для ограничения основных прав человека использовалась также психиатрия - людям необоснованно ставили диагнозы и принудительно помещали их в психиатрические учреждения по политическим мотивам. Инициатором принятия декларации был Музей оккупации.

Помимо прочего, в проекте декларации содержался призыв к Латвийской ассоциации психиатров содействовать раскрытию этих преступлений и осудить действия лиц, которые, используя методы психиатрии, участвовали в репрессиях, а также ограничить участие этих лиц в профессиональных организациях. Однако из принятой Сеймом декларации этот призыв был исключен.

"Мы считаем, что содержащийся в декларации призыв к институтам памяти взять на себя исследование преступлений репрессивной психиатрии неосуществим без существенного дополнительного финансирования и институциональной поддержки. Для этого необходимо специальное государственное делегирование, например, создание специальной комиссии с соответствующими ресурсами и полномочиями", - отметила директор Музея оккупации Солвита Виба.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Важно

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Важно

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать
Загрузка

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Мир 16:50

Мир 0 комментариев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

Читать