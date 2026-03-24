Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

В срочном порядке депутаты также приняли закон "Об обеспечении индивидуальной справедливости для Александра Риги". Александр (Сандр) Рига, будучи основателем христианского экуменического движения в СССР, подвергся принудительному лечению в психиатрической больнице в Благовещенске, а затем был переведен в Рижскую республиканскую психоневрологическую больницу.

В России он уже давно реабилитирован, но в Латвии соответствующий закон был принят только на прошлой неделе. Теперь законом он признан политически репрессированным лицом, что обеспечит соответствующие изменения в системах обработки персональных данных.

В декларации Сейма подчеркивается, что с 17 июня 1940 года по 21 августа 1991 года оккупационный режим осуществлял систематические репрессии в отношении жителей Латвии, особенно тех, кто выступал за восстановление независимости государства и сопротивлялся режиму.

Для ограничения основных прав человека использовалась также психиатрия - людям необоснованно ставили диагнозы и принудительно помещали их в психиатрические учреждения по политическим мотивам. Инициатором принятия декларации был Музей оккупации.

Помимо прочего, в проекте декларации содержался призыв к Латвийской ассоциации психиатров содействовать раскрытию этих преступлений и осудить действия лиц, которые, используя методы психиатрии, участвовали в репрессиях, а также ограничить участие этих лиц в профессиональных организациях. Однако из принятой Сеймом декларации этот призыв был исключен.

"Мы считаем, что содержащийся в декларации призыв к институтам памяти взять на себя исследование преступлений репрессивной психиатрии неосуществим без существенного дополнительного финансирования и институциональной поддержки. Для этого необходимо специальное государственное делегирование, например, создание специальной комиссии с соответствующими ресурсами и полномочиями", - отметила директор Музея оккупации Солвита Виба.

