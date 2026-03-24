Трамваем возят? В Latvijas pasts пообещали доставить деньги из Пардаугавы на Тейку за пять дней

«Нет, компания "Latvijas Pasts" заслуживает банкротства — перевод денег внутри Риги может занять до 5 рабочих дней. Как они это делают??? Они ездят на трамвае за 100 евро в день?», — пишет возмущенная Иева на сайте "Threads".

Деньги Иеве нужно было переслать из Пардаугавы на Тейку.

На претензию Иевы немедленно отреагировали в Rīgas satiksme, где сообщили, что они деньги трамваями не возят, хотя когда-то такая идея была:" Нет! Хотя в древней Риге существовали планы по установке небольших почтовых ящиков на трамваи и автобусы, чтобы жители могли отправлять письма на ходу. Конечно, эта идея осталась лишь предложением по практическим соображениям, поскольку трамваи всех маршрутов проходили мимо Главного почтового отделения, и дополнительные остановки для получения корреспонденции могли бы вызвать заторы по всей трамвайной сети".

Пиарщики Rīgas satiksme даже показали, какой могла бы быть картинка, на примере реализованной идеи в другой стране (картинку см. в приложении к этому тексту).

«А кто ещё отправляет деньги почтой? Откуда вы только, плоскоземельщики, беретесь?», - пошутили в комментариях.

Иева объяснила, что перевод через свой банк она сделать не могла, потому что в тот день уже израсходовала указанный банком лимит. И Latvijas pasts был для неё единственной надеждой.

«Вообще не понимаю, как это сверхконсервативное, бесполезное учреждение не обанкротилось 20 лет назад», - отметил кто-то.

"Да просто за эти пять дней деньги можно куда-нибудь вложить, провернуть, и поиметь процентик", - объясняют знающие.

«В канторе LP всегда царит не очень приятная атмосфера — аура доисторических времен, медленное и порой недружелюбное обслуживание. Я стараюсь избегать их, но книги из-за границы обычно поступают именно в LP».

«Зато почтовый терминал — единственное, что никогда не подводило (по крайней мере, меня), и посылка доходит до места назначения уже на следующий день!», - пишут люди.

В Latvijas pasts отметили, что заявление Иева - не правда. Перевод денег они осуществляют в тот же день. Стоимость этой услуги составляет 2,5% от суммы, минимальная комиссия — 3 евро.