Трамваем возят? В Latvijas pasts пообещали доставить деньги из Пардаугавы на Тейку за пять дней

Редакция PRESS 24 марта, 2026 15:06

В соцсети Threads разразилась дискуссия по поводу сервиса Latvijas pasts. Выяснилось, что перечисление денег через нашу почту со счета на счет в рамках Риги занимает... пять дней!

«Нет, компания "Latvijas Pasts" заслуживает банкротства — перевод денег внутри Риги может занять до 5 рабочих дней. Как они это делают??? Они ездят на трамвае за 100 евро в день?», — пишет возмущенная Иева на сайте "Threads".

Деньги Иеве нужно было переслать из Пардаугавы на Тейку.

На претензию Иевы немедленно отреагировали в Rīgas satiksme, где сообщили, что они деньги трамваями не возят, хотя когда-то такая идея была:" Нет! Хотя в древней Риге существовали планы по установке небольших почтовых ящиков на трамваи и автобусы, чтобы жители могли отправлять письма на ходу. Конечно, эта идея осталась лишь предложением по практическим соображениям, поскольку трамваи всех маршрутов проходили мимо Главного почтового отделения, и дополнительные остановки для получения корреспонденции могли бы вызвать заторы по всей трамвайной сети".

Пиарщики Rīgas satiksme даже показали, какой могла бы быть картинка, на примере реализованной идеи в другой стране (картинку см. в приложении к этому тексту).

«А кто ещё отправляет деньги почтой? Откуда вы только, плоскоземельщики, беретесь?», - пошутили в комментариях.

Иева объяснила, что перевод через свой банк она сделать не могла, потому что в тот день уже израсходовала указанный банком лимит. И Latvijas pasts был для неё единственной надеждой.

«Вообще не понимаю, как это сверхконсервативное, бесполезное учреждение не обанкротилось 20 лет назад», - отметил кто-то.

"Да просто за эти пять дней деньги можно куда-нибудь вложить, провернуть, и поиметь процентик", - объясняют знающие.

«В канторе LP всегда царит не очень приятная атмосфера — аура доисторических времен, медленное и порой недружелюбное обслуживание. Я стараюсь избегать их, но книги из-за границы обычно поступают именно в LP».

«Зато почтовый терминал — единственное, что никогда не подводило (по крайней мере, меня), и посылка доходит до места назначения уже на следующий день!», - пишут люди.

В Latvijas pasts отметили, что заявление Иева - не правда. Перевод денег они осуществляют в тот же день. Стоимость этой услуги составляет 2,5% от суммы, минимальная комиссия — 3 евро.

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Загрузка

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

