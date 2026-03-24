Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 24. Марта
В Литве отменили концерты Дитера Болена после его слов о РФ

© Deutsche Welle 24 марта, 2026 12:54

Концерты экс-участника Modern Talking в Литве не состоятся. Причиной могли послужить интервью Болена, в которых он называл Германию и Россию "командой мечты", критиковал санкции и утверждал, что у Украины нет шансов.

В Литве отменили концерты бывшего участника немецкой группы Modern Talking Дитера Болена (Dieter Bohlen), которые должны были состояться в Клайпеде и Каунасе 20 и 21 ноября. О концертах объявили в начале недели, однако уже в пятницу, 20 марта, информация о них исчезла с сайтов площадок и сервисов продажи билетов, обратила внимание литовская телерадиокомпания LRT.

"Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проводиться на нашей арене", - цитирует LRT Мантаса Ведриккаса, руководителя отдела организации мероприятий на "Жальгирис-Арене" в Каунасе.

Дитер Болен в интервью призывал Германию к сближению с Россией

Официально организаторы не назвали причину отмены концертов, однако, как пишет LRT, это решение может быть связано с публичными заявлениями Болена, критиковавшего охлаждение германо-российских отношений и призывавшего к закупке энергоресурсов у РФ.

"Россия и Германия - это была, по сути, команда мечты, потому что у нас была дешевая энергия, дела шли очень хорошо. С чисто экономической точки зрения это было так: у одного есть одно, у другого - другое. Немного похоже на Modern Talking. От этого отказались по соображениям морали", - заявил он, в частности, в ноябрьском интервью на YouTube-канале немецкого инфлюэнсера Доминика Кеттнера (Dominik Kettner).

Три года назад музыкант также критиковал санкции, введенные западными странами против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину, и призывал к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Недавно музыкант заявил, что "у Украины нет шансов против России", указывает LRT.

Несмотря на то, что Болен неоднократно заявлял о своем осуждении войны России против Украины, он выступает против поставок оружия Киеву, утверждая, что "танками не освободить мир от войны". Многие немецкие политики и общественные деятели подвергли эти высказывания жесткой критике, в то же время музыканта поддержали в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". 

ФОТО из Википедии

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

