В Литве отменили концерты Дитера Болена после его слов о РФ

В Литве отменили концерты бывшего участника немецкой группы Modern Talking Дитера Болена (Dieter Bohlen), которые должны были состояться в Клайпеде и Каунасе 20 и 21 ноября. О концертах объявили в начале недели, однако уже в пятницу, 20 марта, информация о них исчезла с сайтов площадок и сервисов продажи билетов, обратила внимание литовская телерадиокомпания LRT.

"Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проводиться на нашей арене", - цитирует LRT Мантаса Ведриккаса, руководителя отдела организации мероприятий на "Жальгирис-Арене" в Каунасе.

Дитер Болен в интервью призывал Германию к сближению с Россией

Официально организаторы не назвали причину отмены концертов, однако, как пишет LRT, это решение может быть связано с публичными заявлениями Болена, критиковавшего охлаждение германо-российских отношений и призывавшего к закупке энергоресурсов у РФ.

"Россия и Германия - это была, по сути, команда мечты, потому что у нас была дешевая энергия, дела шли очень хорошо. С чисто экономической точки зрения это было так: у одного есть одно, у другого - другое. Немного похоже на Modern Talking. От этого отказались по соображениям морали", - заявил он, в частности, в ноябрьском интервью на YouTube-канале немецкого инфлюэнсера Доминика Кеттнера (Dominik Kettner).

Три года назад музыкант также критиковал санкции, введенные западными странами против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину, и призывал к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Недавно музыкант заявил, что "у Украины нет шансов против России", указывает LRT.

Несмотря на то, что Болен неоднократно заявлял о своем осуждении войны России против Украины, он выступает против поставок оружия Киеву, утверждая, что "танками не освободить мир от войны". Многие немецкие политики и общественные деятели подвергли эти высказывания жесткой критике, в то же время музыканта поддержали в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

