Порядок выборов в Сейм: голосовать можно будет уже с 28 сентября

Он подчеркнул, что на этих выборах возможности голосования станут более удобными - каждый день начиная с 28 сентября будет доступна возможность сдать голос на хранение, что является существенным удобством для избирателей.

Как отметил глава ЦИК, при подготовке к выборам в Сейм выполнен ряд работ и обещаний, обеспечена большая открытость в коммуникации с обществом и ведутся дискуссии с заинтересованными сторонами.

От всех самоуправлений получена информация об избирательных участках, где можно будет проголосовать лично - таких участков будет 933. Самоуправления смогут формировать выездные комиссии, чтобы приблизить голосование к избирателям. Такие комиссии уже работали на предыдущих выборах, но в этом году их будет больше.

Участки для голосования для латвийских избирателей будут организованы в 34 странах. Также улучшен процесс голосования по почте - голоса можно будет отправлять в ближайшую страну, где создан избирательный участок, что снизит риск потери отправленных голосов. Избирательные участки будут организованы также в Рижском аэропорту и Рижском зоопарке.

Комментируя призыв президента Эдгара Ринкевича считать на парламентских выборах голоса вручную, Звиедрис сообщил, что решение будет принято в ближайшее время. В то же время оно не будет означать отказ от использования цифровых инструментов в будущем. Ручной подсчет также будет означать, что он будет продолжаться дольше, отметил глава ЦИК.

"Наш приоритет - качество результатов и то, чтобы итоги выборов нельзя было поставить под сомнение", - сказал Звиедрис. Он призвал регистрироваться наблюдателей за выборами, чтобы исключить любые опасения по поводу возможных нарушений.

Что касается расходов, то при подсчете голосов вручную затраты могут быть выше, но пока конкретные цифры прогнозировать сложно, так как это будет зависеть от активности избирателей.

Как сообщалось, президент призывает ответственные учреждения уже сейчас принять решение о том, что на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм голоса будут подсчитываться вручную, а не с использованием ИТ-систем, которые могут дать сбой.

Ринкевич ознакомился с предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) информацией о возможных нарушениях при ИТ-закупках и их потенциальном влиянии на процесс выборов в этом году.

Президент подчеркнул, что власть в демократическом государстве является легитимной только в том случае, если проистекает из воли народа, свободно выраженной в ходе выборов. Ринкевич отметил, что выборы считаются свободными, если избиратели могут свободно выражать свои взгляды и предпочтения, а также бороться с нарушениями избирательных процедур.

Как указал президент, качественная организация и управление процессом являются неотъемлемым условием свободных выборов, исключающим сомнения в их безопасности и достоверности результатов. Свободное, независимое и прозрачное проведение выборов - основа демократического государства, подчеркнул Ринкевич.

По мнению президента, предоставленная на прошлой неделе Европейской прокуратурой информация о возможных нарушениях при ИТ-закупках для нужд госуправления вызывает вопросы относительно безопасности избирательного процесса и подсчета голосов на выборах.

"Латвийское общество должно получить твердую уверенность в том, что в 2026 году будут обеспечены честные, прозрачные и безопасные выборы в Сейм, исключающие любые сомнения относительно возможного влияния недостатков ИТ-решений на их результаты", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, правоохранительные органы на прошлой неделе сообщили о возможном мошенничестве при проведении государственных ИТ-закупок на сумму 1,5 млн евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное соглашение, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития. Существуют подозрения, что осуществить эту схему помогали должностные лица, а полученная незаконная прибыль была распределена между участниками сговора.