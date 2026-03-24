Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Порядок выборов в Сейм: голосовать можно будет уже с 28 сентября

Редакция PRESS 24 марта, 2026 13:27

Новости Латвии

LETA

На предстоящих осенью парламентских выборах голоса на хранение можно будет передавать с 28 сентября, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Он подчеркнул, что на этих выборах возможности голосования станут более удобными - каждый день начиная с 28 сентября будет доступна возможность сдать голос на хранение, что является существенным удобством для избирателей.

Как отметил глава ЦИК, при подготовке к выборам в Сейм выполнен ряд работ и обещаний, обеспечена большая открытость в коммуникации с обществом и ведутся дискуссии с заинтересованными сторонами.

От всех самоуправлений получена информация об избирательных участках, где можно будет проголосовать лично - таких участков будет 933. Самоуправления смогут формировать выездные комиссии, чтобы приблизить голосование к избирателям. Такие комиссии уже работали на предыдущих выборах, но в этом году их будет больше.

Участки для голосования для латвийских избирателей будут организованы в 34 странах. Также улучшен процесс голосования по почте - голоса можно будет отправлять в ближайшую страну, где создан избирательный участок, что снизит риск потери отправленных голосов. Избирательные участки будут организованы также в Рижском аэропорту и Рижском зоопарке.

Комментируя призыв президента Эдгара Ринкевича считать на парламентских выборах голоса вручную, Звиедрис сообщил, что решение будет принято в ближайшее время. В то же время оно не будет означать отказ от использования цифровых инструментов в будущем. Ручной подсчет также будет означать, что он будет продолжаться дольше, отметил глава ЦИК.

"Наш приоритет - качество результатов и то, чтобы итоги выборов нельзя было поставить под сомнение", - сказал Звиедрис. Он призвал регистрироваться наблюдателей за выборами, чтобы исключить любые опасения по поводу возможных нарушений.

Что касается расходов, то при подсчете голосов вручную затраты могут быть выше, но пока конкретные цифры прогнозировать сложно, так как это будет зависеть от активности избирателей.

Как сообщалось, президент призывает ответственные учреждения уже сейчас принять решение о том, что на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм голоса будут подсчитываться вручную, а не с использованием ИТ-систем, которые могут дать сбой.

Ринкевич ознакомился с предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) информацией о возможных нарушениях при ИТ-закупках и их потенциальном влиянии на процесс выборов в этом году.

Президент подчеркнул, что власть в демократическом государстве является легитимной только в том случае, если проистекает из воли народа, свободно выраженной в ходе выборов. Ринкевич отметил, что выборы считаются свободными, если избиратели могут свободно выражать свои взгляды и предпочтения, а также бороться с нарушениями избирательных процедур.

Как указал президент, качественная организация и управление процессом являются неотъемлемым условием свободных выборов, исключающим сомнения в их безопасности и достоверности результатов. Свободное, независимое и прозрачное проведение выборов - основа демократического государства, подчеркнул Ринкевич.

По мнению президента, предоставленная на прошлой неделе Европейской прокуратурой информация о возможных нарушениях при ИТ-закупках для нужд госуправления вызывает вопросы относительно безопасности избирательного процесса и подсчета голосов на выборах.

"Латвийское общество должно получить твердую уверенность в том, что в 2026 году будут обеспечены честные, прозрачные и безопасные выборы в Сейм, исключающие любые сомнения относительно возможного влияния недостатков ИТ-решений на их результаты", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, правоохранительные органы на прошлой неделе сообщили о возможном мошенничестве при проведении государственных ИТ-закупок на сумму 1,5 млн евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное соглашение, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития. Существуют подозрения, что осуществить эту схему помогали должностные лица, а полученная незаконная прибыль была распределена между участниками сговора.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Важно

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Важно

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Загрузка

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

Мир 17:27

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

