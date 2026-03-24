Можно ли собаку угощать картофелем и капустой?

О том, какие овощи и фрукты сделают весенний рацион четверолапого питомца более сбалансированным, рассказывает ветеринар и главный врач рижской круглосуточной клиники Dr. Beinerts Янис Бейнертс.

…Питание собак – тема важная. Не так давно мой бульдожка, попав в гости, за те пару минут, что я его оставила, радостно полакомился котлетой. Через пять часов у него начался кровавый понос. Схватив в охапку любимца, повезла его в клинику. Где за сутки интенсивной терапии ( потом еще неделю активного лечения) удалось восстановить здоровье животного: этот горький урок я запомнила навсегда.

Котлету и авокадо съешьте сами...

– Доктор, объясните, что не так было с котлетой, которой полакомился мой пес?

- Не говоря о том, что никакие котлеты нельзя собакам есть в принципе, – те, в составе которых есть лук и (или) чеснок (в том числе как сухие добавки), их убивают. Лук и чеснок содержат органические соединения серы (аллицин и аллисатин) — вещества, вызывающие у собак тяжелую гемолитическую анемию. Эти растения, а также зеленый лук и порей токсичны для собак и кошек. Такая пища легко повреждает красные клетки крови (эритроциты) животных, вызывая их разрушение и анемию.

Токсическая доза для острого отравления довольно мала – примерно 5 граммов свежего лука на килограмм веса животного. Я видел не одно горе, когда чеснок или лук попадали в организм собаки с супом (сваренным для людей), рагу, шашлыком или в составе колбаски.

Если животное съело лук или чеснок, надо срочно, не раздумывая на тему «А вдруг обойдется», везти его в ветеринарную клинику. В тяжелых случаях может потребоваться не только лечение, но срочное переливание крови, нахождение животного в кислородной камере для стабилизации состояния. Позднее обращение к специалистам или полное отсутствие оказания помощи животному может привести к летальному исходу.

Для собак смертельно опасно сьесть: лук, чеснок, авокадо, шоколад, виноград и изюм, черная смородина, мускатный орех и макадамия, все напитки с кофеином. Виноград, изюм и черная смородина провоцируют острую почечную недостаточность – категорический запрет!

Названные мною продукты - лидеры в списке собачьих убийц. Нельзя также соль и сахар, вредна сдобная выпечка. Не показаны сырые яйца, сыр и кальцесодержащие продукты – в них имеется фермент, который блокирует синтез витаминов группы В, из-за чего резко ухудшается состояние шерсти и кожных покровов.

Персики, сливы, семечки яблок приводят к кишечной непроходимости, содержат цианид, который может вызвать судороги.

Кусочек тыквы, морковка и кабачок!

– Какие витамины вы посоветуете дать моей собачке весной, после долгой нынешней зимы?

– Пишу рецепт (доктор Янис Бейнертс взял листок из блокнота и заводил по нему ручкой).

Когда я взяла его в руки и пошла с ним в ветаптеку, смеялись все вокруг и я сама. Вот что там было написано рукой доктора: «Чтобы поддержать работу сердечно-сосудистой системы, предложите питомцу маленькие кусочки сельдерея (клубня). Содержит много витаминов (в том числе А, С и К), микроэлементов и аминокислот. Улучшает пищеварение. Маленькими кусочками, по чуть-чуть. Стебли я не рекомендую давать, реакция может быть разной».

– Доктор, рассказывайте подробнее – давайте расшифруем список витаминов и минералов из вашего рецепта.

– Практически все собаки будут рады, если им предложат тертую сырую морковь. Этот вкусный овощ имеет множество полезных свойств и улучшает состояние шерсти. Морковь является прекрасным источником бета-каротина, клетчатки, витамина K1, калия и антиоксидантов. Также содержит биотин, витамин B6 и при этом имеет низкую калорийность. Но надо следить за тем, чтобы собака не съела верхнюю твердую часть клубня и его иногда крепкий стержень: пару раз лично приходилось оперировать собак, удалять их непереваренными из кишечника.

В небольших количествах полезны огурцы, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Огурцы богаты клетчаткой и антиоксидантами, а также являются источником витаминов С и К, минералов и электролитов, таких как магний и калий.

Кабачки и цукини аналогичны огурцам, но при этом они также являются источником витаминов А и В6. В кабачках больше минералов, чем в огурцах, но они чуть менее богаты клетчаткой и содержат около одного грамма сахара на порцию. Можно давать сырыми, нарезанными мелкими кусочками, но лучше, если приготовить на пару или чуть отварить.

Цветная капуста – тоже весьма полезный для животных продукт, который не содержит грубой клетчатки и легко усваивается, не вызывая раздражения слизистой.

Небольшие шарики брюссельской капусты — отличный источник калия, кальция, витаминов А и В, бета-каротина, магния, фосфора, железа, йода. Является профилактическим средством при нарушениях пищеварения и сердечно-сосудистых заболеваниях. Можно давать собаке в небольших количествах в отварном виде, а идеально – приготовленной на пару.

Вареную (но никогда сырую!) по чуть-чуть дают собакам также брокколи. В ней есть витамины групп А и В, полезные микроэлементы, калий.

Запомните: любую капусту нужно готовить - либо отваривать, либо готовить на пару. С белокочанной надо быть очень осторожными, предлагать в небольших количествах во избежание «революции в животе». Свежий овощ способствует вырабатыванию газов, поэтому, чтобы питомец не страдал от болей в животе, продукт перед подачей рекомендуется пропарить или отварить и, как я сказал, давать скромными порциями.

Очень рекомендую добавлять в рацион собак тыкву — это настоящий природный источник витаминов и клетчатки, что благоприятно влияет на организм животных. Ее мякоть богата витаминами A и C, содержит железо и мощные антиоксиданты. Эти компоненты критически важны для поддержания здоровья кожи, блеска шерсти и укрепления иммунной системы питомца. Важно помнить, что для кормления собаки пригодна только мякоть. Так что перед скармливанием тыкву необходимо очистить от кожуры, семечек и удалить плодоножку.

В меню четвероногого друга можно добавлять салат и руколу. Но петрушку, укроп базилик, листья мелиссы и мяту лично я не рекомендую – в этой зелени много эфирных масел, что не слишком хорошо для питомцев.

Свекла является ценным источником калия, аминокислот и антиоксидантов. Но давать надо небольшими порциями, так как в избытке корнеплод может привести к расстройству пищеварения, поэтому его процент в порции должен быть небольшим. Однако свекла у некоторых собак вызывает аллергию, из-за чего ее необходимо вводить в меню осторожно.

Вообще правило такое: впервые давая собаке любой из названных овощей, лучше начать с одного-двух кусочков и понаблюдать, как организм питомца отреагирует на угощение. В случае любых признаков расстройства желудка следует перестать давать собаке этот продукт.

(!) Процент овощей в порциях должен быть небольшим – около 10%, но отлично, если вы это будете делать каждый день. Это те самые витамины и микроэлементы, которые нужны животным.

– А как быть с картофелем?

– В сыром виде – нет, нельзя. Не запрещено в отварном, но чуть-чуть. А вот батат, который у нас иногда называют сладким картофелем, обычно легко усваивается собаками при этом содержит много витаминов. Батат дают собакам в небольших количествах в вареном или запеченном виде.

На самом деле «живые» нутриенты для питомца - это некий труд (и расходы) со стороны хозяина, но собачка скажет вам спасибо. И здоровенькой побежит в лето.

Записала Людмила ВЕВЕРЕ

Справка. Круглосуточная ветеринарная клиника и аптека SIA Dr. Beinerts находится на улице ул. Гертрудес, 101 в Риге – тел. 67288593. Подробнее о филиалах и клинике: vet.lv