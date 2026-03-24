Продал почку — остался должен: история, от которой становится не по себе

Шафик Масих работал на кирпичном заводе под Лахором и годами пытался выплатить долг. Он не мог проверить цифры, не мог спорить, не мог уйти.

«Они видят в нас рабов», — говорит он.

Сумма — около 900 000 рупий.

Чем больше он работал, тем больше становился долг.

Когда появился человек с предложением заплатить за почку, это выглядело как единственный шанс выбраться.

Его увезли с заклеенными глазами.

Операция — без лишних вопросов.

Обещали одну сумму — заплатили меньше.

Он вернулся и отдал всё хозяину.

Долг остался.

Прошло два года.

Он по-прежнему работает там же — только теперь быстрее устаёт и живёт с постоянной болью.

И таких историй много.

Рабочие говорят, что это происходит почти везде. Сначала долг — небольшой, «на жизнь». Потом он растёт, появляются удержания, новые расходы, штрафы.

В какой-то момент человек понимает: выйти невозможно.

И тогда появляется «решение».

Женщина по имени Сания Биби вспоминает, как ей обещали «мешок денег» и новую жизнь. Она хотела только одного — чтобы её дети смогли уйти из этого круга.

Она получила меньше, чем обещали.

Её жизнь не изменилась.

«Моё сердце разбито», — говорит она.

На этих заводах работают целыми семьями. Дети начинают с раннего возраста. Долги переходят от родителей к детям.

И постепенно исчезает граница между работой и зависимостью.

Снаружи — просто кирпичи.

Внутри — люди, которые отдают по частям единственное, что у них есть.

En allora остаются там же.
















