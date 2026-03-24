Продал почку — остался должен: история, от которой становится не по себе

Шафик Масих работал на кирпичном заводе под Лахором и годами пытался выплатить долг. Он не мог проверить цифры, не мог спорить, не мог уйти.
«Они видят в нас рабов», — говорит он.
Сумма — около 900 000 рупий.
Чем больше он работал, тем больше становился долг.
Когда появился человек с предложением заплатить за почку, это выглядело как единственный шанс выбраться.
Его увезли с заклеенными глазами.
Операция — без лишних вопросов.
Обещали одну сумму — заплатили меньше.
Он вернулся и отдал всё хозяину.
Долг остался.
Прошло два года.
Он по-прежнему работает там же — только теперь быстрее устаёт и живёт с постоянной болью.
И таких историй много.
Рабочие говорят, что это происходит почти везде. Сначала долг — небольшой, «на жизнь». Потом он растёт, появляются удержания, новые расходы, штрафы.
В какой-то момент человек понимает: выйти невозможно.
И тогда появляется «решение».
Женщина по имени Сания Биби вспоминает, как ей обещали «мешок денег» и новую жизнь. Она хотела только одного — чтобы её дети смогли уйти из этого круга.
Она получила меньше, чем обещали.
Её жизнь не изменилась.
«Моё сердце разбито», — говорит она.
На этих заводах работают целыми семьями. Дети начинают с раннего возраста. Долги переходят от родителей к детям.
И постепенно исчезает граница между работой и зависимостью.
Снаружи — просто кирпичи.
Внутри — люди, которые отдают по частям единственное, что у них есть.
И всё равно остаются там же.