Продал почку — остался должен: история, от которой становится не по себе

Редакция PRESS 24 марта, 2026 13:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Это не выглядит как преступление.
Снаружи — обычная работа, кирпичи, дым из труб.
Внутри — выбор, которого на самом деле нет.

Шафик Масих работал на кирпичном заводе под Лахором и годами пытался выплатить долг. Он не мог проверить цифры, не мог спорить, не мог уйти.

«Они видят в нас рабов», — говорит он.

Сумма — около 900 000 рупий.
Чем больше он работал, тем больше становился долг.

Когда появился человек с предложением заплатить за почку, это выглядело как единственный шанс выбраться.

Его увезли с заклеенными глазами.
Операция — без лишних вопросов.
Обещали одну сумму — заплатили меньше.

Он вернулся и отдал всё хозяину.

Долг остался.

Прошло два года.
Он по-прежнему работает там же — только теперь быстрее устаёт и живёт с постоянной болью.

И таких историй много.

Рабочие говорят, что это происходит почти везде. Сначала долг — небольшой, «на жизнь». Потом он растёт, появляются удержания, новые расходы, штрафы.

В какой-то момент человек понимает: выйти невозможно.

И тогда появляется «решение».

Женщина по имени Сания Биби вспоминает, как ей обещали «мешок денег» и новую жизнь. Она хотела только одного — чтобы её дети смогли уйти из этого круга.

Она получила меньше, чем обещали.
Её жизнь не изменилась.

«Моё сердце разбито», — говорит она.

На этих заводах работают целыми семьями. Дети начинают с раннего возраста. Долги переходят от родителей к детям.

И постепенно исчезает граница между работой и зависимостью.

Снаружи — просто кирпичи.
Внутри — люди, которые отдают по частям единственное, что у них есть.

И всё равно остаются там же.
 
 
 
 
 
 

 

Комментарии (0)

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

