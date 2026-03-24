Самолёт Air Canada Express поздно вечером в воскресенье двигался по взлётной полосе аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке — и в какой-то момент произошло столкновение с пожарной машиной.

WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport pic.twitter.com/PZcyTSXI15 — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Удар оказался смертельным для двух пилотов.

Но дальше начинается то, что сейчас называют настоящим чудом.

По словам выживших, в последние мгновения пилоты успели сделать то, что требует мгновенной реакции и хладнокровия — включить обратную тягу. Это решение могло снизить скорость и не дать катастрофе стать ещё более масштабной.

На борту находились десятки людей. Около 40 пассажиров и членов экипажа получили травмы, но большинство уже отпущены из больниц.

На месте работают федеральные следователи. Они изучают записи чёрных ящиков и опрашивают диспетчеров, чтобы восстановить точную картину произошедшего.

Одна из взлётных полос уже снова открыта, но та, где произошла трагедия, останется закрытой ещё несколько дней.

А пока — остаётся один вопрос, который звучит всё чаще:

что именно произошло в те последние секунды на полосе?





