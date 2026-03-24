Двое 18-летних граждан ЛР ввезли в Эстонию свыше 100 000 евро наличными: откуда деньги?

В ходе осмотра на заднем сиденье автомобиля обнаружили два обычных полиэтиленовых пакета, доверху набитых пачками банкнот. Еще часть наличности была спрятана в бардачке. В общей сложности таможенники насчитали 110 210 евро.

Молодые люди не смогли предоставить правдоподобную версию того, откуда у них взялась такая сумма и зачем они везут ее через границу. В результате вся наличность была изъята и взята на хранение.

На сегодняшний день Бюро данных об отмывании денег (RAB) наложило на средства официальное ограничение на использование. Ведется расследования по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем.