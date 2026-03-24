Стройка без конца: мобильных пунктов в Риге будет ещё больше

Рижанам было обещано от городских властей до мая 2026 года сдать в эксплуатацию 15 мобильных пунктов и благоустроить открытые пространства вокруг железнодорожных станций: Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитани, Зиемельблазма, Альфа, Берну слимница, Улица Слокас, Браса, Вецдаугава, Туриба, Мангали, Вецаки, Гайсма, в том числе высадить в этих кварталах 178 деревьев и более 11 000 кустарников.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 33,45 млн. евро, в том числе 27,6 млн. — средства ЕС.

Что мы видим весной 2026 года? Строительство продолжается. По-прежнему закрыты для движения большие участки окрестных территорий, нарушено движение в разных концах города.

* Пункт Земитаны. Здесь открыто движение транспорта по мосту, но до завершения работ по строительству новой инфраструктуры вокруг станции еще далеко. Правда, рижанам обещают поставить эскалаторы – но с моста, которые будут работать круглый год. Зачем? Рижане беспокоятся, что обслуживание дорогой техники в дождь и мороз обойдется городу недешево. Может, хватило бы лифтов?

* На станции Шкиротава проложена велодорожка вдоль железнодорожных путей и вырублены деревья и кусты, которые закрывали железную дорогу от жилого квартала. Где экология? Местные жители пока не ощутили ни удобств, ни свежего воздуха. А ведь у них еще рядом строительство новой ветки 7-го трамвая по улице Латгалес и очередной транспортной развязки: трамвай, автобус, троллейбус.

* На станции Саркандаугава жители дивятся новым роскошным туалетам. Кто убирать будет? Или просто закроют сразу же?

* Жители Болдераи, где в прошлом году начали строить амбициозную многофункциональную развязку вкупе с железнодорожной станцией, сообщили, что, слава богу, еще зимой сняли ограждения и вернули на место автобусные остановки. Дорожки из плитки выложили. Красиво. Только кто будет убирать эти дорожки? Два месяца они простояли под снегом... А про обещанный четыре года назад поезд жители и вовсе молчат - лишь бы 3-й автобус ходил...

Многие несознательные рижане до сих пор не понимают: зачем надо было Рижскому самоуправлению затевать строительство мобильных пунктов сразу в 15 микрорайонах столицы? Нет чтобы постепенно, по два-три в год - глядишь, не было бы на дорогах столицы такого напряжения...

Новые цели

А мобильные пункты, объясняют жителям, – это не просто остановки общественного транспорта, это важное звено в процессе интеграции железнодорожных остановок в городскую среду. Таким образом они представлены в проекте, который Рижская дума подала в Фонд сплочения Евросоюза. 9 новых мобильных пунктов включены в бюджетную программу столицы на 2026 год.

Депутаты комитета транспорта и сообщения думы довольны результатом: получено финансирование ЕС, Рига будет более мобильной! Как бонус рижанам - создание новой железнодорожной остановки возле больницы Страдыня - Агенскалнс и обустройство общественного открытого пространства возле Центрального железнодорожного вокзала и железнодорожной насыпи на участке от ул. Лачплеша до набережной Генерала Радзиня. Здесь планируют создать надземные пешеходные переходы над подземными пешеходными тоннелями.

Рига при поддержке евроденег объявила о проекте «Станция 2.0», который охватывает модернизацию девяти транспортных узлов на железнодорожных станциях: Иманта, Депо, Засулаукс, Агенскалнс, Торнякалнс, Югла, Яня варти, Даугмале, Рижский центральный вокзал.

На строящихся транспортных узлах планируется связь пассажирских платформ с уличным движением и инфраструктурой общественного транспорта, благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным станциям, - говорится в пояснении Рижской думы. А также создание безопасной и удобной инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств микромобильности, строительство крытых велопарковок и укрепление связи города с железнодорожным транспортом, создание парковок для краткосрочных остановок на транспортных узлах, обеспечивающих удобную посадку и высадку пассажиров.

Там, где это технически возможно, остановки общественного транспорта будут располагаться как можно ближе к железнодорожному вокзалу...

Стройки и перестройки

Где планируются в Риге масштабные изменения инфраструктуры и планирования?

* Транспортный узел Иманта. Здесь построят участок ул. Акацияс, а также возможна реконструкция перекрестка ул. Ростокас и Золитудес.

* Транспортный узел Засулаукс. Планируется продление троллейбусной линии до железнодорожного вокзала.

* Транспортный узел Агенскалнс. Государственная компания Latvijas dzelzceLS планирует построить новую станцию рядом с Клинической университетской больницей имени Паула Страдыня, что создаст возможность быстрых и безопасных пересадок для пациентов, медиков и студентов на поезд и автотранспорт. Самые крупные работы запланированы на ул. Атпутас: здесь будет создана пешеходная и велосипедная инфраструктура и по возможности решена проблема парковки на этой улице.

* Транспортный узел Торнякалнс. Построят пешеходные переходы и временные парковки, запланировано продление линии общественного транспорта до станции. Также обещают соединение пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек с пешеходной инфраструктурой Латвийского университета. На ул. Вилкайнес рядом с ул. Фрича Бривземниека будет построен пандус для людей с ограниченными возможностями передвижения. Значительные изменения затронут ул. Ояра Вациеша — здесь будут перестроены участок улицы и мост через реку Марупите.

* Транспортный узел Югла. Здесь планируется строительство участка улицы Аудуму.

* Транспортный узел Рижский центральный вокзал. Продолжатся идеи предыдущих проектов по улучшению экологической и городской инфраструктуры. Проект предусматривает создание пешеходной и велосипедной инфраструктуры, установку объектов благоустройства, краткосрочную парковку для посадки и высадки пассажиров, а также меры по повышению безопасности дорожного движения.

Он будет включать пять отдельных объектов вблизи Рижского центрального железнодорожного вокзала, обеспечивая удобное и безопасное сообщение между железнодорожным движением и городским общественным транспортом. Так, обещают построить соединения с несколькими улицами: ул. Прагас с ул. Э. Беньямин; ул. Лачплеша с ул. Дзирнаву; ул. Тимотея с ул. Э. Беньямин; ул. Тимотея с ул. Дзирнаву; участок ул. Ластадияс с выходом на Рижский международный автовокзал.

Реализация проектов планируется за счет средств Европейского регионального фонда развития и средств из бюджетной программы Рижского самоуправления на 2026 год «Софинансирование фондов Европейского союза и других проектов». После получения одобрения на выделение средств и заключения соглашения с Центральным финансово-контрактным агентством муниципалитет приступит к реализации проектов.

Общая стоимость проектов планируется до 20,3 млн. евро, из которых Европейский фонд регионального развития профинансирует до 14 млн. евро, а Рижское самоуправление - до 6,3 млн.

Реализация проектов запланирована до 31 декабря 2029 года.

...Не достроив предыдущие 15 мобильных пунктов, наши креативные и бесстрашные городские головы выдвигают новые планы и берут новое финансирование от ЕС (хорошо, что не в долг). Движение денег – это жизнь. И все бы хорошо: Рига строится, люди работают, налоги идут, - если бы стройки эти организовывались по-хозяйски. Как у себя дома, например. Сначала ремонт в одной комнате, потом в другой. А если везде сразу, то жить где?

Вот и рижане думают: не вытесняют ли их из родной столицы, чтобы территорию превратить в бесконечную стройку и финансирование нон-стоп?

Эва ГАЙЛЕ