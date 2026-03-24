Если вы стали очевидцем ДТП: полиция обращается к народу

Редакция PRESS 24 марта, 2026 11:16

ЧП и криминал 0 комментариев

С неожиданным, возможно, сообщением обратилась к народу Госполиция через соцсети.

-Если вы первыми оказались на месте ДТП, немедленно звоните 112!

Дальше следует короткое разъяснение: 

В ДТП каждая секунда на счету. Не теряйте время - действуйте.

Заметьте - о фото и видео отдельный разговор...

Если вы оказались первыми на месте ДТП:

немедленно звоните 112;

оказывать первую помощь в рамках возможностей;

также позаботьтесь о своей безопасности - включите аварийные огни, установите аварийный знак, наденьте светоотражающий жилет

Помните - диспетчер тоже поможет и объяснит, что делать дальше.

Подробнее о действиях после ДТП рассказывает  CSDD.

CSDD напоминает о действиях, которые необходимо предпринять после дорожно-транспортного происшествия.

Учитывая недавние серьезные дорожно-транспортные происшествия и связанные с ними события, CSDD хотела бы напомнить, что одним из основных условий выживания людей после серьезных дорожно-транспортных происшествий является своевременная помощь и вызов спасательных служб.

В такие моменты каждая минута, а возможно, и каждая секунда на счету. Любой человек, первым прибывший на место происшествия, должен немедленно позвонить в спасательные службы и государственную полицию по единому номеру экстренной помощи 112. При этом необходимо оказать пострадавшим максимально возможную помощь.

Недопустимо, чтобы человек, движимый какими бы мотивами он ни руководствовался, сначала снимал видео, осматривал место аварии или совершал какие-либо другие действия вместо того, чтобы вызвать помощь и оказать помощь пострадавшим.

Существуют также общие этические принципы – не снимать на видео пострадавших и погибших, а также не публиковать подобные материалы в социальных сетях. Данные с видеорегистраторов и камер должны передаваться в Государственную полицию и, при необходимости, также в страховые компании, и не должны распространяться в социальных сетях и СМИ.

CSDD напоминает, что Правила дорожного движения предусматривают следующее:

39. Если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди или был причинен ущерб имуществу третьей стороны (транспортное средство, участвовавшее в дорожно-транспортном происшествии, владелец которого не является водителем, не считается имуществом третьей стороны), а также если были повреждены транспортные средства, из-за которых они не могут или им запрещено управлять ими, то водитель транспортного средства:

39.1. Немедленно останавливается и остается на месте происшествия, включает аварийную сигнализацию и устанавливает аварийный знак, а если это невозможно, предупреждает других участников дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии иным способом;

39.2. Делает все возможное для оказания первой помощи пострадавшему, вызывает скорую медицинскую помощь или спасательную службу, а если это невозможно, доставляет пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение своим или другим проезжающим транспортным средством и возвращается на место происшествия самостоятельно;

39.3. Делает все возможное для сохранения следов происшествия на месте аварии, записывает имя, фамилию и адрес очевидцев;

39.4. Уведомляет полицию и, при необходимости, спасательную службу о дорожно-транспортном происшествии и далее действует в соответствии с их указаниями.

фОТО CSDD
После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

