Если вы стали очевидцем ДТП: полиция обращается к народу

-Если вы первыми оказались на месте ДТП, немедленно звоните 112!

Дальше следует короткое разъяснение:

В ДТП каждая секунда на счету. Не теряйте время - действуйте.

Заметьте - о фото и видео отдельный разговор...

Если вы оказались первыми на месте ДТП:

немедленно звоните 112;

оказывать первую помощь в рамках возможностей;

также позаботьтесь о своей безопасности - включите аварийные огни, установите аварийный знак, наденьте светоотражающий жилет

Помните - диспетчер тоже поможет и объяснит, что делать дальше.

Учитывая недавние серьезные дорожно-транспортные происшествия и связанные с ними события, CSDD хотела бы напомнить, что одним из основных условий выживания людей после серьезных дорожно-транспортных происшествий является своевременная помощь и вызов спасательных служб.

В такие моменты каждая минута, а возможно, и каждая секунда на счету. Любой человек, первым прибывший на место происшествия, должен немедленно позвонить в спасательные службы и государственную полицию по единому номеру экстренной помощи 112. При этом необходимо оказать пострадавшим максимально возможную помощь.

Недопустимо, чтобы человек, движимый какими бы мотивами он ни руководствовался, сначала снимал видео, осматривал место аварии или совершал какие-либо другие действия вместо того, чтобы вызвать помощь и оказать помощь пострадавшим.

Существуют также общие этические принципы – не снимать на видео пострадавших и погибших, а также не публиковать подобные материалы в социальных сетях. Данные с видеорегистраторов и камер должны передаваться в Государственную полицию и, при необходимости, также в страховые компании, и не должны распространяться в социальных сетях и СМИ.

CSDD напоминает, что Правила дорожного движения предусматривают следующее:

39. Если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди или был причинен ущерб имуществу третьей стороны (транспортное средство, участвовавшее в дорожно-транспортном происшествии, владелец которого не является водителем, не считается имуществом третьей стороны), а также если были повреждены транспортные средства, из-за которых они не могут или им запрещено управлять ими, то водитель транспортного средства:

39.1. Немедленно останавливается и остается на месте происшествия, включает аварийную сигнализацию и устанавливает аварийный знак, а если это невозможно, предупреждает других участников дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии иным способом;

39.2. Делает все возможное для оказания первой помощи пострадавшему, вызывает скорую медицинскую помощь или спасательную службу, а если это невозможно, доставляет пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение своим или другим проезжающим транспортным средством и возвращается на место происшествия самостоятельно;

39.3. Делает все возможное для сохранения следов происшествия на месте аварии, записывает имя, фамилию и адрес очевидцев;

39.4. Уведомляет полицию и, при необходимости, спасательную службу о дорожно-транспортном происшествии и далее действует в соответствии с их указаниями.

фОТО CSDD