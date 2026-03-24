Рыба перестала есть без людей — и «ожила», когда ей показали лица

Редакция PRESS 24 марта, 2026 10:17

Животные 0 комментариев

Иногда даже океану нужна компания. В одном из крупнейших аквариумов Японии произошла история, от которой хочется улыбнуться — и немного удивиться.

Гигантская рыба-луна вдруг перестала есть. Причина сначала казалась странной: аквариум в Осаке временно закрылся на реконструкцию, и поток посетителей исчез. Сотрудники перепробовали всё — но рыба оставалась равнодушной к еде.

Тогда они решились на эксперимент, который звучит почти как шутка.

К стеклу аквариума прикрепили фотографии человеческих лиц. Рядом развесили форму сотрудников — будто кто-то всё ещё стоит у воды и наблюдает.

И вот тут произошло неожиданное.

Уже на следующий день рыба снова начала есть.

Без объяснений, без сложных научных терминов — просто реакция. На лица. На присутствие. На что-то знакомое.

Рыба-луна считается одиночным и довольно «спокойным» существом, не склонным к социальным контактам. Но, похоже, даже она замечает, когда вокруг становится слишком пусто.

И, возможно, скучает.

Иногда достаточно просто «быть рядом» — даже если ты всего лишь фотография у стекла. 

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

