Рыба перестала есть без людей — и «ожила», когда ей показали лица

Гигантская рыба-луна вдруг перестала есть. Причина сначала казалась странной: аквариум в Осаке временно закрылся на реконструкцию, и поток посетителей исчез. Сотрудники перепробовали всё — но рыба оставалась равнодушной к еде.
Тогда они решились на эксперимент, который звучит почти как шутка.
К стеклу аквариума прикрепили фотографии человеческих лиц. Рядом развесили форму сотрудников — будто кто-то всё ещё стоит у воды и наблюдает.
И вот тут произошло неожиданное.
Уже на следующий день рыба снова начала есть.
Без объяснений, без сложных научных терминов — просто реакция. На лица. На присутствие. На что-то знакомое.
Рыба-луна считается одиночным и довольно «спокойным» существом, не склонным к социальным контактам. Но, похоже, даже она замечает, когда вокруг становится слишком пусто.
И, возможно, скучает.
Иногда достаточно просто «быть рядом» — даже если ты всего лишь фотография у стекла.