Миллионы верят TikTok: как «финансовые гуру» ведут людей к потерям

Редакция PRESS 24 марта, 2026 11:15

Всюду жизнь 0 комментариев

Сегодня инвестиции продаются так же легко, как утренний кофе — через TikTok, Instagram и YouTube. Красивые лица, простые слова и обещания «понятных денег» делают своё дело.

И люди верят.

Более 7 миллионов человек уже следовали советам финансовых блогеров. Почти 2 миллиона из них даже не проверяли, есть ли у этих «экспертов» хоть какая-то квалификация. Среди молодых — ещё активнее: около 75% искали советы по деньгам именно в соцсетях.

Почему это работает? Всё просто.
Новый «эксперт» больше не выглядит как скучный мужчина в костюме. Это может быть девушка в спальне, которая объясняет сложные вещи «по-человечески». И в какой-то момент доверие возникает само.

Но есть нюанс.

Если не понравился рецепт — можно просто закрыть видео.
Если не понравился инвестиционный совет — деньги уже ушли.

Финансовые блогеры сейчас переживают настоящий бум. Только в TikTok — миллионы публикаций про инвестиции и деньги. На фоне дорогой жизни и нестабильных рынков люди ищут способ заработать быстрее — и попадают в ловушку простых решений.

Эксперты предупреждают: есть тревожные сигналы, которые повторяются снова и снова.

Обещания «секретных стратегий».
Предложения бросить работу и «зарабатывать с телефона».
Продажа курсов и «личного наставничества».

Звучит заманчиво — но слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Регуляторы уже бьют тревогу: значительная часть таких советов либо вводит в заблуждение, либо прямо нарушает правила. Некоторые блогеры сами не понимают, что рекламируют.

При этом полностью отвергать всех не стоит. Среди них есть и те, кто действительно помогает разобраться в деньгах — особенно людям, которые раньше были вне этой темы.

Но главный принцип остаётся старым как рынок:
быстрых денег не бывает.

Инвестиции — это игра на годы. Иногда — на десятилетия. И даже в этом случае никто не обещает, что всё пойдёт вверх.

А значит, главный фильтр всё ещё в руках у самого человека.
И, возможно, самый дорогой клик — это тот, который делается на доверии.
 

Главные новости

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Важно

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Важно

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Важно

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

