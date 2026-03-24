Миллионы верят TikTok: как «финансовые гуру» ведут людей к потерям

И люди верят.

Более 7 миллионов человек уже следовали советам финансовых блогеров. Почти 2 миллиона из них даже не проверяли, есть ли у этих «экспертов» хоть какая-то квалификация. Среди молодых — ещё активнее: около 75% искали советы по деньгам именно в соцсетях.

Почему это работает? Всё просто.

Новый «эксперт» больше не выглядит как скучный мужчина в костюме. Это может быть девушка в спальне, которая объясняет сложные вещи «по-человечески». И в какой-то момент доверие возникает само.

Но есть нюанс.

Если не понравился рецепт — можно просто закрыть видео.

Если не понравился инвестиционный совет — деньги уже ушли.

Финансовые блогеры сейчас переживают настоящий бум. Только в TikTok — миллионы публикаций про инвестиции и деньги. На фоне дорогой жизни и нестабильных рынков люди ищут способ заработать быстрее — и попадают в ловушку простых решений.

Эксперты предупреждают: есть тревожные сигналы, которые повторяются снова и снова.

Обещания «секретных стратегий».

Предложения бросить работу и «зарабатывать с телефона».

Продажа курсов и «личного наставничества».

Звучит заманчиво — но слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Регуляторы уже бьют тревогу: значительная часть таких советов либо вводит в заблуждение, либо прямо нарушает правила. Некоторые блогеры сами не понимают, что рекламируют.

При этом полностью отвергать всех не стоит. Среди них есть и те, кто действительно помогает разобраться в деньгах — особенно людям, которые раньше были вне этой темы.

Но главный принцип остаётся старым как рынок:

быстрых денег не бывает.

Инвестиции — это игра на годы. Иногда — на десятилетия. И даже в этом случае никто не обещает, что всё пойдёт вверх.

А значит, главный фильтр всё ещё в руках у самого человека.

И, возможно, самый дорогой клик — это тот, который делается на доверии.

