Опрос: количество людей, которые часто ходят на работу больными, уменьшается

Опрос показал, что в настоящее время это регулярно делают 15% жителей, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 31%.

В то же время 46% респондентов признались, что редко ходят на работу, даже когда чувствуют себя плохо, а 38% указали, что предпочитают оставаться дома, если больны.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего остаются дома, если больны: 51% респондентов заявили, что поступили бы именно так. Люди с низким уровнем ежедневного стресса также чаще поступают таким образом: 40% респондентов отметили это.

Жители, испытывающие высокий уровень ежедневного стресса, чаще ходят на работу даже в болезненном состоянии — так поступают 25% из этой группы. Респонденты, признающие, что в целом ведут нездоровый образ жизни (20%), а также жители старше 55 лет, также делают это чаще.

В исследовании приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 75 лет, опрошенные лично. Цель исследования – побудить население задуматься о состоянии своего здоровья и уделять больше внимания здоровому образу жизни.