Оппозиция пытается инициировать референдум по вопросу пенсий второго уровня

В течение 45 дней ЦИК должна дать ответ о дальнейшем продвижении инициативы, cообщили в ЛПМ.

Как отметили в партии, цель законопроекта - предоставить участникам пенсионной схемы больше свободы распоряжаться своими накоплениями. Поправки позволят участникам второго пенсионного уровня выбирать, продолжить ли копить средства, получить весь капитал единовременно или частично с сохранением оставшейся суммы или начать копить после выплаты заново.

Парламентская фракция ЛПМ уже неоднократно подавала эти предложения в Сейм, но они отклонялись парламентским большинством. В связи с этим ЛПМ решила передать законопроект на всенародное голосование.

Как сообщалось, ранее Сейм отклонил предложения оппозиционных ЛПМ и Национального объединения разрешить жителям изымать накопления второго пенсионного уровня.

Хотя на подобный шаг ранее уже пошли Эстониа и Литва, представители финансового сектора Латвии раскритиковали эту идею. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что такие меры приведут к росту краткосрочного потребления и особенно негативно повлияют на менее обеспеченных жителей.

В Минфине считают, что принцип добровольности на втором пенсионном уровне и досрочное изъятие средств противоречат долгосрочным целям пенсионной системы. Коммерческие банки также предупреждают: массовое изъятие накоплений может стать стратегической ошибкой и повысить риск бедности будущих пенсионеров.