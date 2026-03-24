«Демократы называют это войной, мы называем это военной операцией»: Трамп

Белый дом с самого начала отказался от использования слова «война» для описания нынешнего конфликта с Ираном, называя его «операцией „Эпическая ярость“». При этом Трамп как минимум однажды называл происходящее «войной».

Почему Белый дом избегает называть конфликт с Ираном словом «война», точно неизвестно. Законодательные ограничения вряд ли являются причиной: хотя по конституции США санкционировать войну должен конгресс, он не делал этого ни в одном конфликте с участием американцев со времен Второй мировой войны. После начала боевых действий против Ирана демократы дважды пытались ограничить военные полномочия Трампа в Сенате, но их попытки провалились.