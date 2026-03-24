Переговоры с Ираном уже идут? Трамп подтверждает прямо, Тегеран косвенно

«Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней», — написал Трамп, не уточнив, с кем именно ведутся переговоры.

Позже в понедельник Трамп, выступая с речью в Мемфисе, сказал, что Иран получает еще один шанс на мир. «Мы надеемся, он им воспользуется. Но в любом случае Америка и весь мир будут в гораздо большей безопасности», — добавил президент США.

В воскресенье он пригрозил нанести удары по иранским электростанциями, если Иран не разблокирует Ормузский пролив. В ответ на это Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил полностью закрыть пролив до тех пор, пока разрушенные электростанции не будут восстановлены.

Трамп публично не сказал, кто от США ведет переговоры с Ираном, но несколько американских изданий, сославшись на свои источники и в одном случае на телефонный разговор с сами Трампом, сообщили, что это спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Спикер иранского парламента и бывший командующий воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад-Багер Галибаф через соцсеть X заявил, что никаких переговоров с США нет, и что Трамп запускает «фейковые новости», пытаясь манипулировать ценами на нефть.

До этого с заявлением такого же содержания выступил МИД Ирана.

При этом чуть позднее высокопоставленный представитель МИД Ирана в эксклюзивном комментарии CBS News заявил, что Тегеран «получил предложения от США через посредников, и в настоящее время их изучает». Как поясняет CBS News, полученное от Вашингтона сообщение «может стать предвестником переговоров между двумя враждующими странами».

Издание Axios со ссылкой на анонимные источники сообщало, что переговоры уже идут, и посредниками в них выступают Турция, Египет и Пакистан.

По данным Axios, в течение последних двух дней министры иностранных дел этих стран проводили отдельные переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Позднее, в беседе с журналистами перед вылетом из Флориды в Мемфис, Дональд Трамп сказал, что США ведут переговоры с «главным лицом» в Иране, но не с верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

Он также упомянул «партнеров на Ближнем Востоке» и сказал, что они «занимают важное место в обсуждениях».

«Если все пойдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто будем продолжать бомбить изо всех сил», — добавил он.

В Мемфисе Трамп продолжил рассуждать о том, что благодаря переговорам возник хороший шанс на «сделку», но пока ни в чем нельзя быть уверенным.

«Мы собирались завтра разбить некоторые из их электростанций […] Надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал Трамп.

«Я думаю, есть очень хорошие шансы на то, что все закончится сделкой, — продолжил он. — Мы даем на это пять дней, и тогда посмотрим, к чему это нас приведет. В конце этого периода все вполне может закончиться очень хорошей для всех сделкой. Такой же хорошей, как если бы мы пошли до конца и буквально уничтожили бы все это место [Иран], но если нам не придется это делать, это тоже будет хорошо, а не плохо».

«Никакого ядерного оружия»

По пути в Мемфис, в самолете, Трамп сказал журналистам, что Иран готов отказаться от попыток обзавестись ядерным оружием.

«Они очень хотят заключить сделку. Это будет хорошая сделка, и не будет больше никаких войн, никакого ядерного оружия, — сказал Трамп. — У них больше не будет ядерного оружия, они на это соглашаются. А если что-то такое [обнаружится], то никакой сделки».

«Трамп известен своей манерой подталкивать оппонентов к переговорам, публично заявляя, что переговоры уже идут, даже если противная сторона на это не согласилась, — комментирует корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Дэниэл Буш. — Иран же известен своей манерой отрицать на публике, что ведет переговоры с Вашингтоном, даже когда они за кулисами идут».

«Пока Трамп дал Ирану окно в пять дней, чтобы достичь какого-то соглашения, так что в теории время пошло, — продолжает корреспондент Би-би-си. — Хотя, конечно, Трамп уже много раз устанавливал крайние сроки в разных переговорах, а потом пропускал их или объявлял о новых».

Заявление Трампа немедленно вызвало резкое падение цен на нефть. Так, нефть марки Brent подешевела со 108 до примерно 94 долларов за баррель. Затем цена поднялась в район 97 долларов — но не до тех высот, на которых была до заявления президента США.

Удары продолжаются

Израиль и США тем временем продолжили наносить удары по целям в Иране, а Иран в понедельник продолжал попытки отвечать ударами по соседним странам.

Так, Силы обороны Израиля заявили, что в ходе новой волны ударов поразили один из штабов Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Израильские военные говорят, что из этого штаба координировались действия подразделений КСИР, а также военизированного формирования «басиджей».

Силы обороны Израиля подчеркнули, что постарались минимизировать последствия для мирного населения, проведя разведку с воздуха и другими средствми и применив высокоточные боеприпасы.

Би-би-си в понедельник верифицировала появившиеся в соцсетях видео мощного взрыва на иранской морской базе Сирджан на берегу Индийского океана, а также видео разрушенного и сгоревшего здания иранской компании электроники «Сайран», которая включена в санкционные списки США за участие в выпуске военной продукции.

Иранский Корпус стражей исламской революции в понедельник заявил, что наносил удары дронами по Израилю и по трем американским базам в Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ни одна из этих пяти стран заявление КСИР не подтвердила, но воздушную тревогу в соседних с Ираном странах в понедельник объявляли.