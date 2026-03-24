Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полицейский ловко притворился женщиной и изнасиловал подростка

© BBC 24 марта, 2026 11:05

Мир 0 комментариев

Бывшего сотрудника полиции Лондона, 28-летнего Джеймса Бабба из Чешема, приговорили к 24 годам заключения, признав виновным в изнасиловании и сексуализированном насилии над 12-летней девочкой, а также изнасиловании женщины, с которой экс-полицейский познакомился в интернете, выдав себя за 16-летнюю девушку, сообщает Би-би-си.

Сейчас Бабб идентифицирует себя как женщина, поэтому судья Джонатан Купер заявил, что фигуранта нужно называть именем Гвин Сэмюэлс. В то же время на момент совершения преступления Сэмюэлс идентифицировал себя мужчиной, а на протяжении всего судебного процесса к нему обращались с использованием мужских местоимений.

Судья Купер заявил, что Сэмюэлс «злоупотребил самым сокровенным доверием своих жертв» и «провел кампанию насилия против каждой из них с целью полностью сломить их волю». Би-би-си пишет, что с 12-летней девочкой Сэмюэлс познакомился на сайте знакомств Omegle в 2018 году, а несколько месяцев спустя они встретились лично на христианском фестивале.

Присяжные заслушали показания о том, что офицер совершил сексуализированное нападение на девочку в общественном месте незадолго до ее 13-летия. Сама девочка рассказала полиции, что Сэмюэлс душил и бил ее кулаками. По ее словам, фигурант выглядел «параноиком», когда они были вместе на публике, и ей казалось, что ее «скрывают».

Кроме того, девочка рассказала, что Сэмюэлс «много говорил о своих полномочиях», которыми он обладал, работая в лондонской полиции в качестве специального констебля.

Изнасилование второй потерпевшей, которой на момент преступления только исполнилось 18 лет, произошло в период ее непостоянных отношений с Сэмюэлсом с января 2018 года по февраль 2023 года.

Сэмюэлс начал работать волонтером в составе команды Центрального Западного региона столичной полиции в качестве специального констебля в сентябре 2020 года. Как только там узнали о случившемся, его сразу отстранили от должности. Также фигурант работал театральным техником в школе Харроу в Лондоне, которая расторгла с ним контракт, как только узнала об аресте Сэмюэлса.

Комментарии (0)
С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

