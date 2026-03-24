Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Она отметила, что не располагает информацией о том, каких сотрудников принимают на работу отдельные министры, госсекретари министерств или руководители подведомственных учреждений. «Но у каждого министра есть задача действовать в этой ситуации и самостоятельно её прояснить», — подчеркнула Силиня.

По её словам, правоохранительные органы не могут раскрывать широкую информацию по делу, однако министры должны ориентироваться в происходящем на основе имеющихся у них данных. Премьер добавила, что пока не планирует издавать специальное распоряжение, но сделает это, если министры не будут действовать.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что ведомства уже следят за ситуацией. По его словам, Министерство экономики запросило необходимую информацию и на её основе примет дальнейшие решения. «Насколько я слышал, коллеги в других министерствах действуют аналогично», — отметил он.

Ранее сообщалось, что партия «Прогрессивные» проведёт проверки в своих министерствах, чтобы выяснить, участвовали ли подозреваемые лица в разработке технических заданий и работе закупочных комиссий, сообщил министр сообщения Атис Швинка.

В рамках расследования отстранён от должности сотрудник Министерства сообщения Айнарс Бидерс, работающий специалистом по закупкам в сфере IT. Также отстранён госсекретарь Министерства умной администрации и регионального развития Эдвинс Балшевицс — с учётом общественного интереса и информации о возможной причастности к незаконной передаче данных о закупках.

Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой, задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму около 1,5 млн евро, включая должностных лиц. Под стражу взяты Бидерс, бывший глава Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопс и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церусс.

Следствие считает, что организованная группа заранее договаривалась о победителях конкурсов как минимум в шести проектах, финансируемых из Европейского фонда регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что контракты обеспечивались с участием должностных лиц, а полученная прибыль распределялась между участниками схемы.