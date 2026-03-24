Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

© LETA 24 марта, 2026 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что не располагает информацией о том, каких сотрудников принимают на работу отдельные министры, госсекретари министерств или руководители подведомственных учреждений. «Но у каждого министра есть задача действовать в этой ситуации и самостоятельно её прояснить», — подчеркнула Силиня.

По её словам, правоохранительные органы не могут раскрывать широкую информацию по делу, однако министры должны ориентироваться в происходящем на основе имеющихся у них данных. Премьер добавила, что пока не планирует издавать специальное распоряжение, но сделает это, если министры не будут действовать.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что ведомства уже следят за ситуацией. По его словам, Министерство экономики запросило необходимую информацию и на её основе примет дальнейшие решения. «Насколько я слышал, коллеги в других министерствах действуют аналогично», — отметил он.

Ранее сообщалось, что партия «Прогрессивные» проведёт проверки в своих министерствах, чтобы выяснить, участвовали ли подозреваемые лица в разработке технических заданий и работе закупочных комиссий, сообщил министр сообщения Атис Швинка.

В рамках расследования отстранён от должности сотрудник Министерства сообщения Айнарс Бидерс, работающий специалистом по закупкам в сфере IT. Также отстранён госсекретарь Министерства умной администрации и регионального развития Эдвинс Балшевицс — с учётом общественного интереса и информации о возможной причастности к незаконной передаче данных о закупках.

Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой, задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму около 1,5 млн евро, включая должностных лиц. Под стражу взяты Бидерс, бывший глава Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопс и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церусс.

Следствие считает, что организованная группа заранее договаривалась о победителях конкурсов как минимум в шести проектах, финансируемых из Европейского фонда регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что контракты обеспечивались с участием должностных лиц, а полученная прибыль распределялась между участниками схемы.

Комментарии (0)

Главные новости

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Важно

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Важно

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek
Важно

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

Новости Латвии 12:45

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Читать
Загрузка

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Всюду жизнь 12:33

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Читать

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Важно 12:33

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Читать

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Важно 12:23

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Читать

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Важно 12:19

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Читать

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Мир 12:16

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Читать

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

7 суперСекретов 12:13

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

Читать