Погоня закончилась аварией: подросток на мотоцикле пытался скрыться от полиции (ВИДЕО)

В воскресенье полицейские остановили несовершеннолетнего водителя, который нарушал правила и не подчинялся требованиям остановки. Он ехал по лесу Беберлини без включенных фар, а на мотоцикле отсутствовал регистрационный номер. Несмотря на неоднократные команды полиции, подросток продолжал движение на высокой скорости. На бульваре Атмодас он не справился с управлением, съехал с дороги и упал.

Подросток был задержан, на место вызвали его мать. Алкоголя в крови у него не обнаружено.

В отношении юного мотоциклиста начаты несколько административных дел, а также возбуждено уголовное дело за агрессивную езду после многократных требований должностного лица остановить транспортное средство.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрены наказания: до двух лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с лишением права управления транспортными средствами до пяти лет. Полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру для начала уголовного преследования.