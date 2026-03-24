Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Боль в спине может идти не от мышц: учёные нашли неожиданную причину (1)

Редакция PRESS 24 марта, 2026 18:11

Наука

Хроническая боль в спине — одна из самых частых проблем в мире.
И при этом — одна из самых загадочных.

Во многих случаях врачи просто не могут точно сказать, откуда она берётся.

Теперь появилась версия, которая звучит неожиданно.

В центре внимания — обычный гормон, который давно используют для лечения костей.

Оказалось, он делает нечто странное.

Не просто укрепляет ткань — а буквально «отталкивает» болевые нервы.

Во время разрушения позвоночника нервные окончания начинают прорастать туда, где их обычно не должно быть. Именно это может усиливать боль.

И вот здесь включается гормон.

Он запускает сигнал, который заставляет эти нервы… отступать.

В экспериментах это выглядело так:
позвоночник становился плотнее,
а чувствительность к боли снижалась.

Причём речь не о временном эффекте, а о воздействии на сам механизм боли.

Есть важный момент.

Пока это подтверждено только на животных. До применения у людей ещё далеко.

Но уже сейчас это меняет взгляд на проблему.

Потому что впервые появляется идея:
боль можно не просто «глушить»,
а вмешаться в то, как она вообще возникает.

И если это подтвердится — привычные таблетки от боли могут однажды уступить место совершенно другому подходу.

Где лечат не симптом.
А сам источник.
 
 
 
 
 
 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Важно

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek
Важно

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek (1)

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Важно

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза (1)

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Читать
Загрузка

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким (1)

Всюду жизнь 12:33

Всюду жизнь

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Читать

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили (1)

Важно 12:33

Важно

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Читать

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам (1)

Важно 12:23

Важно

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Читать

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном (1)

Важно 12:19

Важно

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Читать

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке? (1)

Мир 12:16

Мир

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Читать

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить? (1)

7 суперСекретов 12:13

7 суперСекретов

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

Читать