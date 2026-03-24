Во многих случаях врачи просто не могут точно сказать, откуда она берётся.

Теперь появилась версия, которая звучит неожиданно.

В центре внимания — обычный гормон, который давно используют для лечения костей.

Оказалось, он делает нечто странное.

Не просто укрепляет ткань — а буквально «отталкивает» болевые нервы.

Во время разрушения позвоночника нервные окончания начинают прорастать туда, где их обычно не должно быть. Именно это может усиливать боль.

И вот здесь включается гормон.

Он запускает сигнал, который заставляет эти нервы… отступать.

В экспериментах это выглядело так:

позвоночник становился плотнее,

а чувствительность к боли снижалась.

Причём речь не о временном эффекте, а о воздействии на сам механизм боли.

Есть важный момент.

Пока это подтверждено только на животных. До применения у людей ещё далеко.

Но уже сейчас это меняет взгляд на проблему.

Потому что впервые появляется идея:

боль можно не просто «глушить»,

а вмешаться в то, как она вообще возникает.

И если это подтвердится — привычные таблетки от боли могут однажды уступить место совершенно другому подходу.

Где лечат не симптом.

А сам источник.















