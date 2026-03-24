14 часов с телом на борту: пассажиры жаловались на запах в самолёте

Женщина около 60 лет скончалась прямо на борту самолёта British Airways.

Дальше началось то, о чём редко говорят вслух.

Экипажу пришлось срочно решать, что делать в ограниченном пространстве самолёта на высоте тысячи метров. В итоге тело переместили в хвостовую часть лайнера — в зону кухни.

Именно там, где обычно разогревают еду.

К концу 14-часового перелёта пассажиры начали жаловаться на резкий неприятный запах, который распространялся по салону.

По словам источников, обсуждался вариант разместить тело в туалете, но от него отказались. В итоге его изолировали в служебной зоне, насколько это было возможно.

На борту находился 331 человек.

После посадки в Хитроу самолёт уже ждали полиция и службы — высадка заняла больше времени, чем обычно.

Авиакомпания заявила, что экипаж действовал строго по правилам и существующим рекомендациям.

И действительно — международные инструкции предусматривают перенос тела в отдельную зону, где оно не мешает проходу.

Но одно дело — правила.

И совсем другое — провести 14 часов в замкнутом пространстве, где происходят вещи, к которым никто не готов.





