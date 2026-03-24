Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ср, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
14 часов с телом на борту: пассажиры жаловались на запах в самолёте

Редакция PRESS 24 марта, 2026 19:22

Этот рейс должен был быть обычным перелётом из Гонконга в Лондон. Но уже через несколько минут после взлёта всё пошло не по плану.

Женщина около 60 лет скончалась прямо на борту самолёта British Airways.

Дальше началось то, о чём редко говорят вслух.

Экипажу пришлось срочно решать, что делать в ограниченном пространстве самолёта на высоте тысячи метров. В итоге тело переместили в хвостовую часть лайнера — в зону кухни.

Именно там, где обычно разогревают еду.

К концу 14-часового перелёта пассажиры начали жаловаться на резкий неприятный запах, который распространялся по салону.

По словам источников, обсуждался вариант разместить тело в туалете, но от него отказались. В итоге его изолировали в служебной зоне, насколько это было возможно.

На борту находился 331 человек.
После посадки в Хитроу самолёт уже ждали полиция и службы — высадка заняла больше времени, чем обычно.

Авиакомпания заявила, что экипаж действовал строго по правилам и существующим рекомендациям.

И действительно — международные инструкции предусматривают перенос тела в отдельную зону, где оно не мешает проходу.

Но одно дело — правила.
И совсем другое — провести 14 часов в замкнутом пространстве, где происходят вещи, к которым никто не готов.
 
 
 

Комментарии (0)

Главные новости

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции (1)

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

Новости Латвии 0 комментариев

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Всюду жизнь 0 комментариев

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Важно 0 комментариев

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Важно 0 комментариев

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Важно 0 комментариев

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Мир 0 комментариев

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

7 суперСекретов 0 комментариев

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

