14 часов с телом на борту: пассажиры жаловались на запах в самолёте

Женщина около 60 лет скончалась прямо на борту самолёта British Airways.
Дальше началось то, о чём редко говорят вслух.
Экипажу пришлось срочно решать, что делать в ограниченном пространстве самолёта на высоте тысячи метров. В итоге тело переместили в хвостовую часть лайнера — в зону кухни.
Именно там, где обычно разогревают еду.
К концу 14-часового перелёта пассажиры начали жаловаться на резкий неприятный запах, который распространялся по салону.
По словам источников, обсуждался вариант разместить тело в туалете, но от него отказались. В итоге его изолировали в служебной зоне, насколько это было возможно.
На борту находился 331 человек.
После посадки в Хитроу самолёт уже ждали полиция и службы — высадка заняла больше времени, чем обычно.
Авиакомпания заявила, что экипаж действовал строго по правилам и существующим рекомендациям.
И действительно — международные инструкции предусматривают перенос тела в отдельную зону, где оно не мешает проходу.
Но одно дело — правила.
И совсем другое — провести 14 часов в замкнутом пространстве, где происходят вещи, к которым никто не готов.