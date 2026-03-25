Дело может затянуться на годы: европрокурор охранит «тайну следствия» (1)

© LETA 25 марта, 2026 07:57

Новости Латвии

LETA

В настоящее время трудно прогнозировать, когда завершится расследование объемного уголовного дела о закупках информационных технологий (ИТ), но в среднем такое расследование может занять до четырех лет, сообщил во вторник журналистам прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Гатис Доникс после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

На встрече с прессой Доникс был немногословен.

Европейская прокуратура (EPPO) в своем заявлении для прессы на прошлой неделе отметила, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры. В ответ на просьбу прокомментировать эту часть заявления Доникс отказался от подробностей, заявив лишь, что все вовлеченные стороны, правоохранительные органы и органы национальной безопасности, работают.

"К сожалению, дальнейшие комментарии по этому расследованию будут возможны только после того, как в деле появятся обвиняемые. Когда это произойдет, мы не можем сказать, потому что вы знаете, что расследования - это длительный и сложный процесс, и в среднем мы видим, что расследования занимают около трех-четырех лет", - сказал Доникс.

Также под предлогом тайны следствия Доникс не стал комментировать, сколько ИТ-закупок находится под следствием и когда были заключены незаконные соглашения.

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич после беседы с Дониксом заявил, что получил полную уверенность в обоснованности возбуждения дела о нарушениях в сфере ИТ-закупок.

Государственная полиция задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, по подозрению в мошенничестве при закупках ИТ на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного процесса, инициированного EPPO.

Комментарии (1)

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза (1)

Новости Латвии 12:45

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Всюду жизнь 12:33

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Важно 12:33

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Важно 12:23

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Важно 12:19

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Мир 12:16

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

7 суперСекретов 12:13

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

