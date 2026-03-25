На встрече с прессой Доникс был немногословен.

Европейская прокуратура (EPPO) в своем заявлении для прессы на прошлой неделе отметила, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры. В ответ на просьбу прокомментировать эту часть заявления Доникс отказался от подробностей, заявив лишь, что все вовлеченные стороны, правоохранительные органы и органы национальной безопасности, работают.

"К сожалению, дальнейшие комментарии по этому расследованию будут возможны только после того, как в деле появятся обвиняемые. Когда это произойдет, мы не можем сказать, потому что вы знаете, что расследования - это длительный и сложный процесс, и в среднем мы видим, что расследования занимают около трех-четырех лет", - сказал Доникс.

Также под предлогом тайны следствия Доникс не стал комментировать, сколько ИТ-закупок находится под следствием и когда были заключены незаконные соглашения.

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич после беседы с Дониксом заявил, что получил полную уверенность в обоснованности возбуждения дела о нарушениях в сфере ИТ-закупок.

Государственная полиция задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, по подозрению в мошенничестве при закупках ИТ на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного процесса, инициированного EPPO.