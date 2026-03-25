Растут не по дням, а по часам: цены на заправках достигли новых высот (ФОТО)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 08:15

Средние цены на топливо в крупнейших сетях автозаправок Латвии продолжают расти после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

На АЗС Circle K Latvia средняя цена дизельного топлива увеличилась на 37,3% — с 1,554 евро за литр 27 февраля до 2,134 евро за литр во вторник.

В свою очередь, средняя цена бензина марки 95 на АЗС «Circle K» выросла примерно на 16,7% — с 1,554 до 1,814 евро за литр.

На АЗС Neste Latvija средняя цена дизеля выросла примерно на 41,4% — с 1,497 евро за литр 27 февраля до 2,117 евро за литр во вторник.

Средняя цена бензина марки 95 на АЗС «Neste Latvija» увеличилась примерно на 19,2% — с 1,507 до 1,797 евро за литр.

Ранее сообщалось, что во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством финансов законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние резкого роста цен.

По расчётам министерства, это может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС. Ставка акциза будет уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также одобрено снижение акциза на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — ставка составит 21 евро за 1000 литров. Это может снизить цену примерно на 5,9 цента за литр.

Планируется, что сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

В Министерстве финансов отмечают, что после снижения ставка акциза в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. В настоящее время самая низкая ставка на дизель действует в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek
Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

