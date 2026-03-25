Растут не по дням, а по часам: цены на заправках достигли новых высот (ФОТО)

На АЗС Circle K Latvia средняя цена дизельного топлива увеличилась на 37,3% — с 1,554 евро за литр 27 февраля до 2,134 евро за литр во вторник.

В свою очередь, средняя цена бензина марки 95 на АЗС «Circle K» выросла примерно на 16,7% — с 1,554 до 1,814 евро за литр.

На АЗС Neste Latvija средняя цена дизеля выросла примерно на 41,4% — с 1,497 евро за литр 27 февраля до 2,117 евро за литр во вторник.

Средняя цена бензина марки 95 на АЗС «Neste Latvija» увеличилась примерно на 19,2% — с 1,507 до 1,797 евро за литр.

Ранее сообщалось, что во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством финансов законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние резкого роста цен.

По расчётам министерства, это может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС. Ставка акциза будет уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также одобрено снижение акциза на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — ставка составит 21 евро за 1000 литров. Это может снизить цену примерно на 5,9 цента за литр.

Планируется, что сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

В Министерстве финансов отмечают, что после снижения ставка акциза в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. В настоящее время самая низкая ставка на дизель действует в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.