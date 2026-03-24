Во вторник в Рижском замке Ринкевич встретился с прокурором Европейской прокуратуры (EPPO) Гатисом Дониксом. Стороны обсудили приоритетные направления деятельности EPPO, текущее сотрудничество с латвийскими правоохранительными органами и компетентными учреждениями.

Целью встречи было также получить от EPPO информацию о возможных нарушениях в сфере закупок ИТ и их потенциальном влиянии на процесс выборов в Сейм 2026 года.

По словам Ринкевича, учитывая содержащееся в публичном заявлении EPPO от 18 марта указание на то, что реализация некоторых из затронутых проектов может повлиять на проведение выборов и других демократических процедур, важно ознакомиться со всеми обстоятельствами дела и потенциальными рисками для национальной безопасности, которые представляют собой эти незаконные действия.

"Сегодня, выслушав информацию, предоставленную прокурором Европейской прокуратуры, я получил полную уверенность, что дело обосновано", - сказал президент Латвии.

Ринкевич поблагодарил Доникса за работу и информацию, предоставленную EPPO до сих пор. Президент выразил свою поддержку полному и беспристрастному расследованию.

Уже сообщалось, что Государственная полиция задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, по подозрению в мошенничестве при закупках ИТ на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного процесса, инициированного EPPO.

