В историческом центре Львова разрушения из-за ударов России (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 25 марта, 2026 07:35

Мир 0 комментариев

По словам главы Львовской ОВА, пострадал комплекс Бернардинского монастыря в составе ансамбля из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой. В Ивано-Франковске повреждены роддома, сообщили власти.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил (ВС) РФ во Львове и области пострадали 19 человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в в Telegram, что в больницах - 22 раненых.

По словам Козицкого, пострадал комплекс Бернардинского монастыря. Он входит в "Ансамбль исторического центра Львова", который в сентябре 2023 года был внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой, в связи с опасностью разрушения в результате российского вторжения.

"Пожаром охвачены примонастырские здания комплекса - степень повреждений определят специалисты", - отметил Козицкий.

По его словам, есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах. Возгорания жилых домов - на площади Соборной и улице Червоной Калины, добавил глава обладминистрации. В результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины.

Тем временем в результате атаки ВС РФ по центру Ивано-Франковска погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них - 6-летний ребенок, сообщила в Telegram глава областной государственной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых домов. Всем оказывается пострадавшим необходимая медпомощь, добавила Онищук.

Между тем 13 раненых и 1 погибший - в результате массированной атаки на Винницкую область в центре Украины, сообщила в Telegram председатель областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, известно о повреждениях 9 частных домов и двух многоэтажных зданий. Зафиксированы повреждения неработающего ресторана. Для ликвидации последствий задействованы 91 сотрудник Госслужбы Украина по чрезвычайным ситуациям и 19 единиц техники, добавила она. 

Воздушные силы ВСУ: Москва применила почти тысячу ударных беспилотников

Российские войска в ночь на 24 марта атаковали несколько областей Украины, применив ракеты и беспилотники. Под обстрел попали Полтавская область, Киевская область и город Запорожье, сообщили местные власти.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ракет и беспилотников. Кроме того, украинские воздушные силы предупредили о группах крылатых ракет, выпущенных с бортов российской стратегической авиации.

Россия 24 марта проводит одну из самых массированных атак на Украину с использованием ударных беспилотников, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram. По их данным, днем в воздушное пространство страны проникли еще более 550 ударных БПЛА ВС РФ. Таким образом, учитывая ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта, Москва применила почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов, указали в ВСУ.

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek
Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek (1)

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

Новости Латвии 12:45

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Всюду жизнь 12:33

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Важно 12:33

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Важно 12:23

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Важно 12:19

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Мир 12:16

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

7 суперСекретов 12:13

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

