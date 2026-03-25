В историческом центре Львова разрушения из-за ударов России (ВИДЕО)

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил (ВС) РФ во Львове и области пострадали 19 человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в в Telegram, что в больницах - 22 раненых.

По словам Козицкого, пострадал комплекс Бернардинского монастыря. Он входит в "Ансамбль исторического центра Львова", который в сентябре 2023 года был внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой, в связи с опасностью разрушения в результате российского вторжения.

"Пожаром охвачены примонастырские здания комплекса - степень повреждений определят специалисты", - отметил Козицкий.

По его словам, есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах. Возгорания жилых домов - на площади Соборной и улице Червоной Калины, добавил глава обладминистрации. В результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины.

Тем временем в результате атаки ВС РФ по центру Ивано-Франковска погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них - 6-летний ребенок, сообщила в Telegram глава областной государственной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых домов. Всем оказывается пострадавшим необходимая медпомощь, добавила Онищук.

Между тем 13 раненых и 1 погибший - в результате массированной атаки на Винницкую область в центре Украины, сообщила в Telegram председатель областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, известно о повреждениях 9 частных домов и двух многоэтажных зданий. Зафиксированы повреждения неработающего ресторана. Для ликвидации последствий задействованы 91 сотрудник Госслужбы Украина по чрезвычайным ситуациям и 19 единиц техники, добавила она.

Воздушные силы ВСУ: Москва применила почти тысячу ударных беспилотников

Российские войска в ночь на 24 марта атаковали несколько областей Украины, применив ракеты и беспилотники. Под обстрел попали Полтавская область, Киевская область и город Запорожье, сообщили местные власти.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ракет и беспилотников. Кроме того, украинские воздушные силы предупредили о группах крылатых ракет, выпущенных с бортов российской стратегической авиации.

Россия 24 марта проводит одну из самых массированных атак на Украину с использованием ударных беспилотников, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram. По их данным, днем в воздушное пространство страны проникли еще более 550 ударных БПЛА ВС РФ. Таким образом, учитывая ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта, Москва применила почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов, указали в ВСУ.