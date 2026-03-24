Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Война США и Израиля с Ираном является "политической роковой ошибкой", заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во вторник, 24 марта, в ходе мероприятия, посвященного 75-й годовщине восстановления МИД ФРГ, в Берлине. По мнению политика, военная кампания в Иране "противоречит международному праву", и ее "можно было избежать".

"Разрыв слишком глубок, и доверие к американской силовой политике утрачено не только среди наших союзников, но и <...> во всем мире", - заявил Штайнмайер. По его словам, в отношениях с Вашингтоном уже "не будет пути назад в период до 20 января 2025 года", когда начался второй президентский срок Дональда Трампа.

Он высказал мнение, что Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией и "сосредоточиться на своих основных интересах", но "не идти на компромисс со своими принципами" и не игнорировать при этом международное право. "У правительства США иное мировоззрение, чем у нас - такое, которое не проявляет никакого уважения к устоявшимся правилам, партнерству или с трудом завоеванному доверию. Мы не можем это изменить. Мы должны с этим справляться. Но я убежден: у нас нет причин присоединяться к этому мировоззрению", - продолжил он.

Штайнмайер подчеркнул, что внешняя политика Германии "не станет более убедительной от того, что мы не будем называть нарушение международного права нарушением международного права". "Международное право - это не старая перчатка, которую мы должны сбросить, как это делают другие", - сказал политик. Президент ФРГ напомнил, что Евросоюз построен на праве и правилах, и он "развалится, если мы примем мировоззрение грубой силы за свое собственное".

Выступая на том же мероприятии, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) обратил внимание на изменения, которые претерпевают трансатлантические отношения. По его мнению, безопасность Европы, которая, возможно, находится под самой серьезной угрозой за последние 75 лет, должна стать "приоритетом".

В то же время глава МИД призвал не забывать, что именно США помогли в освобождении Германии от нацистского режима, сформировали ФРГ и сделали возможным воссоединение страны.