Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

© Deutsche Welle 24 марта, 2026 16:50

Мир 0 комментариев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

Война США и Израиля с Ираном является "политической роковой ошибкой", заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во вторник, 24 марта, в ходе мероприятия, посвященного 75-й годовщине восстановления МИД ФРГ, в Берлине. По мнению политика,  военная кампания в Иране "противоречит международному праву", и ее "можно было избежать".

"Разрыв слишком глубок, и доверие к американской силовой политике утрачено не только среди наших союзников, но и <...> во всем мире", - заявил Штайнмайер. По его словам, в отношениях с Вашингтоном уже "не будет пути назад в период до 20 января 2025 года", когда начался второй президентский срок Дональда Трампа.

Он высказал мнение, что Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией и "сосредоточиться на своих основных интересах", но "не идти на компромисс со своими принципами" и не игнорировать при этом международное право. "У правительства США иное мировоззрение, чем у нас - такое, которое не проявляет никакого уважения к устоявшимся правилам, партнерству или с трудом завоеванному доверию. Мы не можем это изменить. Мы должны с этим справляться. Но я убежден: у нас нет причин присоединяться к этому мировоззрению", - продолжил он.

Штайнмайер подчеркнул, что внешняя политика Германии "не станет более убедительной от того, что мы не будем называть нарушение международного права нарушением международного права". "Международное право - это не старая перчатка, которую мы должны сбросить, как это делают другие", - сказал политик. Президент ФРГ напомнил, что Евросоюз построен на праве и правилах, и он "развалится, если мы примем мировоззрение грубой силы за свое собственное".

Выступая на том же мероприятии, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) обратил внимание на изменения, которые претерпевают трансатлантические отношения. По его мнению, безопасность Европы, которая, возможно, находится под самой серьезной угрозой за последние 75 лет, должна стать "приоритетом".

В то же время глава МИД призвал не забывать, что именно США помогли в освобождении Германии от нацистского режима, сформировали ФРГ и сделали возможным воссоединение страны.

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

