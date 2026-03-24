Мирные переговоры в Украине застопорились, Россия начала весеннее наступление

Euronews 24 марта, 2026 17:58

Дипломатический процесс, направленный на прекращение войны России против Украины, застопорился после начала американо-израильского конфликта с Ираном. Это, по словам президента Зеленского, только "укрепляет уверенность России".

После нескольких раундов трёхсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, направленных на прекращение полномасштабного вторжения РФ, дипломатический процесс в значительной степени застопорился, явного прогресса не видно.

Украинская делегация вернулась с двухдневных встреч в Майами с незначительными результатами при том, что президент Владимир Зеленский назвал их "обсуждением ключевых моментов, возможностей и вызовов".

"Самое главное - выработать гарантии безопасности таким образом, чтобы они приблизили нас к окончанию войны. Безопасность - это ключ к миру", - заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что "конструктивные" американо-украинские переговоры были сосредоточены на гуманитарных усилиях и создании прочных и надёжных рамок безопасности для Украины. В целом, Киеву крайне важно продолжать диалог с США и продемонстрировать Вашингтону, что не Украина - препятствие для мирного урегулирования.

С началом американо-израильской войны с Ираном 28 февраля, внимание президента Дональда Трампа сконцентрировано на Ближнем Востоке.

 "Геополитическая ситуация усложнилась из-за войны с Ираном, и это, к сожалению, укрепляет уверенность России", - заявил Зеленский во вторник, добавив, что "фундаментальные обстоятельства не изменились".

"Россия продолжает войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и тем самым продлевает войну в этом регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы", - говорит Владимир Зеленский 

По данным украинских изданий, американские чиновники вновь усиливают давление на Киев с целью заставить его вывести войска из Донецкой области в рамках потенциального урегулирования. Вашингтон предупредил украинскую делегацию, что может отказаться от посреднических усилий в случае отсутствия прогресса, отдав предпочтение военным операциям против Ирана, утверждают издания. Киев настаивает, что самые чувствительные вопросы, включая территории Украины, могут обсуждаться только на прямой встрече Зеленского, Трампа и президента РФ Путина.

"Для реального решения этих вопросов необходимы встречи на уровне лидеров", - настаивает Зеленский. Москва пока отвергает эту возможность, продолжая атаковать Украину.

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

