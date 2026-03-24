Мирные переговоры в Украине застопорились, Россия начала весеннее наступление

После нескольких раундов трёхсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, направленных на прекращение полномасштабного вторжения РФ, дипломатический процесс в значительной степени застопорился, явного прогресса не видно.

Украинская делегация вернулась с двухдневных встреч в Майами с незначительными результатами при том, что президент Владимир Зеленский назвал их "обсуждением ключевых моментов, возможностей и вызовов".

"Самое главное - выработать гарантии безопасности таким образом, чтобы они приблизили нас к окончанию войны. Безопасность - это ключ к миру", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что "конструктивные" американо-украинские переговоры были сосредоточены на гуманитарных усилиях и создании прочных и надёжных рамок безопасности для Украины. В целом, Киеву крайне важно продолжать диалог с США и продемонстрировать Вашингтону, что не Украина - препятствие для мирного урегулирования.

С началом американо-израильской войны с Ираном 28 февраля, внимание президента Дональда Трампа сконцентрировано на Ближнем Востоке.

"Геополитическая ситуация усложнилась из-за войны с Ираном, и это, к сожалению, укрепляет уверенность России", - заявил Зеленский во вторник, добавив, что "фундаментальные обстоятельства не изменились".

"Россия продолжает войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и тем самым продлевает войну в этом регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы", - говорит Владимир Зеленский

По данным украинских изданий, американские чиновники вновь усиливают давление на Киев с целью заставить его вывести войска из Донецкой области в рамках потенциального урегулирования. Вашингтон предупредил украинскую делегацию, что может отказаться от посреднических усилий в случае отсутствия прогресса, отдав предпочтение военным операциям против Ирана, утверждают издания. Киев настаивает, что самые чувствительные вопросы, включая территории Украины, могут обсуждаться только на прямой встрече Зеленского, Трампа и президента РФ Путина.

"Для реального решения этих вопросов необходимы встречи на уровне лидеров", - настаивает Зеленский. Москва пока отвергает эту возможность, продолжая атаковать Украину.