Муниципальное предприятие Rīgas siltums еще летом заявило, что тариф, который еще сегодня составляет 74,17 евро за мегаватт-час, с 1 октября должен повыситься на 21,5% — до 90,15 евро за мегаватт час. Колоссальное повышение.

Но потом вмешалось Министерство экономики, уволили часть руководства компании за якобы недостаточно проактивные действия по снижению тарифов, и в итоге Rīgas siltums согласился на меньшее повышение тарифов. Не на 21,5%, а на 12%. Но платить все равно придется больше — 83 евро за мегаватт час.

Словом, с тарифами происходит настоящая чехарда. Но во вторник 10 сентября на жилищной комиссии Рижской думы депутаты нашли более крепкие словечки для описания этой ситуации.

Председатель жилищного комитета Элина Трейя выдала очень эмоциональный комментарий.

«Ситуация, в которую после выборов в Рижскую думу попали мы, политики, была неприятной. Rīgas siltums позволил себе, извините меня, кинуть на нас это де**мо. Я говорю о 20-процентном росте тарифов. Дескать, вот вы, слуги народа, и расскажите людям, почему растут тарифы.

Но любое предприятие, и в том числе муниципальное, должно преследовать одну единственную цель — сделать тарифы самыми низкими. Именно это должно было стать вашим главным заданием! И еще про то тепло, которое в процессе когенерации выбрасывает в воздух. Мы так долго про это говорим — но на этот факт надо смотреть не только так, что мы выбрасываем в атмосферу ценные ресурсы, но это ведь загрязнение атмосферы. И мы в Риге можем рассмотреть этот вопрос выброса тепла в атмосферу уже с финансовой точки зрения как источник загрязнения воздуха. Возможно, тогда Latvenergo будет выгоднее направлять тепло не в воздух, а в нашу отопительную систему», - отметила Трея.

Почему растут тарифы? Этот вопрос много раз задавали руководству Rīgas siltums, и, например последний раз — в мае этого года этой теме была посвящена отдельная комиссия Сейма. Был депутатский запрос и вполне конкретные вопросы о том, почему у нас такие высокие тарифы.

Ответ был получен длинный и пространный. Мол, цена на газ у нас такая высокая, а раз Rīgas siltums покупает тепло у Latvenergo от наших ТЭЦ, а сами ТЭЦ для производства электричества и тепла используют все тот же природный газ, то что вы хотите.

Но тут цифры не совсем складываются. Цена на газ — вполне доступная информация. Сейчас она составляет 33 евро за мегаватт-час. График колебаний стоимости газа за 10 лет, составленный LSM+, показывает, что примерно такой же цена на газ была в 2018 году — около 30 евро за мегаватт-час. Только тогда тариф Rīgas siltums для рижан составлял 44 евро за мегаватт-час. Напомним еще раз: компания хотела с 1 октября взимать с рижан тариф в размере 90 евро. Разница колоссальная, при одинаковой цене на газ тогда и сейчас тариф стыл бы в два раза выше.

Если не газ, то что тогда? И вот тут как раз время поговорить о тех самых выбросах, о которых вначале говорила Элина Трейя.

Экономист, экс-министр экономики Вячеслав Домбровский рассказал на Латвийском радио 4:

«На один кубометр газа, потребляемого ТЭЦ, производится определенное количество киловатт-часов электричества и тепла. Производя электроэнергию и продавая ее на рынке, одновременно Latvenergo может продавать тепло. Ясно, что издержки на производства этого тепла не столь высоки, как только для производства одного тепла. Но Совет по конкуренции в какой-то своей «неизъяснимой мудрости» принял решение, что Latvenergo нельзя продавать остаточное тепло по более низкой цене».

То есть ТЭЦ производят тепло как побочный продукт при выработке электроэнергии. Это называется когенерацией. Остаточное тепло дешевое, потому что для продажи предназначен главный продукт — электричество, на нем компания и зарабатывает деньги. А тепло тоже можно продавать — но долгое время это тепло просто выпускалось в воздух, так как продавать для Rīgas siltums было нельзя. С 2024 года запрет на продажу этого тепла сняли, но как выясняется, есть нюансы.

Первый. По закону независимым производителям тепла — они есть на рынке, это биокотельные и др. — должны выплачиваться компенсации, если они вынуждены снижать производство из-за того, что на рынке появляется более дешевое остаточное тепло. Именно оно имеется у Latvenergo. То есть как ни крути — но покупать тепло все равно надо по высоким тарифам.

И второй важный нюанс. Именно для отопления зимой Rīgas siltums покупает не это остаточное дешевое тепло — а обычное произведенное тепло, которое Latvenergo вырабатывает в своих котельных с помощью природного газа.

Все это выглядит нелогичным, прозвучало в передаче. Зачем покупать дорогое тепло, если есть дешевое? И вообще: если и Latvenergo и Rīgas siltums принадлежат государству и самоуправлению, то почему государство не может сделать что-то ощутимое для снижения тарифов для населения?

Предположения на этот счет есть у предпринимателя Яниса Ошлейса.

«Сейчас Latvenergo — как кошелек. Государство заложило норму, что Latvenergo должно очень много, чуть ли не 80% от своей прибыли направлять в госбюджет и не может вкладывать эти средства в развитие. И у нас не хватает электроэнергии, у нас общее количество произведенной энергии на душу населения втрое ниже, чем в Финляндии или Швеции. И мы не можем надеяться развивать производство, если у нас нет электричества», - объясняет он.

То есть государство рассматривает Latvenergo как источник поступления денег в бюджет. А если так — то с какой радости компания будет бороться за снижение тарифов, и в том числе на тепло?

Оппозиционный депутат Андрис Кулбергс («Объединенный список») считает, что реально тариф на тепло мог быть на уровне 10-15 евро за мегаватт час. Почему? Потому что Latvenergo, по мнению Кулбергса, продолжает выбрасывать в атмосферу тепло, которого хватило бы для обеспечения рижан горячей водой. Всего 10-15 евро за мегаватт-час (а не 90 евро, как хочет Rīgas siltums, и даже не 74 евро, как сейчас) — это как раз себестоимость остаточного тепла от Latvenergo, которым можно спокойно обогревать всю Ригу.

О том же самом, по сути, говорит и заместитель гос секретаря по внешним экономическим связям Эдийс Шайцанс.

«Если мы говорим об остаточном тепле, то это то тепло, которое образуется в процессе выработки электричества. Если ТЭЦ загружена в максимальной мощности, то мы получаем и максимальный эффект — как по производству электричества, так и тепла. И тогда мы можем действительно оценить ту пользу, которую Latvenergo может дать для Rīgas siltums.

Но это остаточное тепло можно получить только тогда, когда выработанное электричество Latvenergo направляет на биржу для продажи.

Нельзя сказать, что это остаточное тепло бесплатное. Как только тепло забирают с турбины — то сразу же снижается объем вырабатываемого электричества. А это значит, что появляется стоимость этого остаточного тепла. Какова же она? Ориентировочно могу сказать. Когда в прошлом году Latvenergo передавал в тестовом режиме для Rīgas siltums это остаточное тепло, то цена была примерно 15-20 евро.

Можно ли еще больше снизить тарифы на тепло? Да, варианты есть. Кто сейчас производит тепло для Риги? Да, самый дешевый вариант — это остаточное тепло от Latvenergo. Более дорогие варианты — котельные на биомассе. И третий, наиболее дорогой вариант, это котельные на газе. Что нужно сделать Rīgas siltums? Найти тот идеальный баланс, использовать остаточное тепло, а если его не хватает — подключать другие, более дорогие виды тепла».

Что еще важно понимать для будущих тарифов Rīgas siltums. У RS — более 800 км теплосетей. Ежегодно они обновляют в среднем около 10 км. Какие-то участки очень старые, им свыше 40 лет, ведь сеть строилась еще в советское время. И обновлять сеть будут и впредь, без этого никак, ведь происходят потери тепла из-за того, что сеть старая. Все инвестиции на ремонт сети — это тоже расходы рижан, которые включаются в тариф будущих периодов. И в будущем эти расходы никуда не денутся.