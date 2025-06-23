"Актуальная цена видна, если поднять пистолет", гласит эта надпись. "На бензоколонке всегда стоит внимательно читать указания, как узнать правильную цену. Совет мог бы сработать и в других торговых точках", - иронизирует он.

А что думает по этому поводу публика?

- Логично, на Neste тоже так. Если я захожу в приложение, то при поднятии пистолета показывает цену с моей индивидуальной скидкой, это только общая цена.

- Что делать, если у меня нет пистолета?

- Важно еще всегда проверять, какой пистолет ты в бак суешь. Однажды я был на заправке, и какие-то имбецилы поменяли местами пистолеты для бензина и дизтоплива.

- Пистолет надо поднимать возле кассы?

- Таким способом во многих местах правильную цену можно было бы узнать.

- Если повысить голос, можно получить по губам, а если поднять пистолет - правильную цену.

- Меняется ли цена в зависимости от изготовителя пистолета? Что бы вы сказали как юрист, если бы актуальную цену попытались выяснить с помощью "кольта", "макарова" или пистолета какого-то другого изготовителя?