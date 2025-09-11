Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Так лучше перевозить хотя бы за полцены: экс-министр Матисс о перспективах железной дороги (1)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 17:35

Новости Латвии 1 комментариев

YouTube

Бывший министр сообщения Анрийс Матисс в интервью nra.lv рассказал, как можно было бы реанимировать латвийскую железную дорогу, чтобы она, наконец, перестала работать в убыток.

"Понятно, что грузов со стороны восточной границы нет и не будет. И с этим нужно считаться. Еще лет 10-15 назад говорилось о том, что можно было бы занять железную дорогу внутренними перевозками грузов, например, древесины, зерна, можно перевозить материалы для строительства дорог – щебень и тому подобное. Много таких идей было. Но в том время все это было неконкурентоспособным. Потому что, во-первых, дорогим был тариф железной дороги, дорогой была загрузка и разгрузка. В результате тогда никто этим более плотно не стал заниматься», - объясняет Матисс.

По его словам, после сложившейся с санкциями ситуации, Россия определенно будет поддерживать и развивать свои порты. Так что совершенно ясно, что путь транзита с её стороны будет закрыт навсегда и не в каком случае перевозки через Латвию не возобновятся.

«Так что выхода тут только два. Или менять направление, но мы знаем, что у Литвы есть свои порты, у Эстонии – свои. К тому же транзит по Балтии никогда не проходил в больших объемах. А перевозка чего-либо на таких маленьких участках скорее всего не окупится», - отмечает Матисс.

Так что, по мнению Матисса, выбор тут может быть лишь один: развивать или грузовые перевозки внутри страны, или пассажирские перевозки.

Экс-министр отметил, что введение в обиход новых поездов увеличило у народа популярность этого типа передвижения. И было бы не плохо заменить на новые составы по всех стране. Доходы от перевозки пассажиров помогли бы железной дороге содержать всю инфраструктуру.

«Ну и время задуматься о внутренней перевозке грузов. Силой никого нельзя заставить использовать железную дорогу. Так что тут нужен экономический подход. Нужно чтобы предпринимателям из Латгалии, у которых расстояние большие, было выгодно использовать железную дорогу для перевозок. Чтобы цены были приемлемыми. Чтобы не выходило так, что один предприниматель должен наполнить два состава и только тогда это стало бы выгодным», - объясняет Матисс.

Он считает, что нужно построить перевалочные пункты и снизить тарифы.

«Если по железной дороге никто не едет, то платить нужно государству. Так лучше перевозить хотя бы за полцены!», - считает Матисс.

К тому же можно было бы повысить цены на виньетки для грузовиков, чтобы было выгоднее использовать железную дорогу. Так и дороги бы в Латвии портились меньше.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать