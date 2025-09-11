"Понятно, что грузов со стороны восточной границы нет и не будет. И с этим нужно считаться. Еще лет 10-15 назад говорилось о том, что можно было бы занять железную дорогу внутренними перевозками грузов, например, древесины, зерна, можно перевозить материалы для строительства дорог – щебень и тому подобное. Много таких идей было. Но в том время все это было неконкурентоспособным. Потому что, во-первых, дорогим был тариф железной дороги, дорогой была загрузка и разгрузка. В результате тогда никто этим более плотно не стал заниматься», - объясняет Матисс.

По его словам, после сложившейся с санкциями ситуации, Россия определенно будет поддерживать и развивать свои порты. Так что совершенно ясно, что путь транзита с её стороны будет закрыт навсегда и не в каком случае перевозки через Латвию не возобновятся.

«Так что выхода тут только два. Или менять направление, но мы знаем, что у Литвы есть свои порты, у Эстонии – свои. К тому же транзит по Балтии никогда не проходил в больших объемах. А перевозка чего-либо на таких маленьких участках скорее всего не окупится», - отмечает Матисс.

Так что, по мнению Матисса, выбор тут может быть лишь один: развивать или грузовые перевозки внутри страны, или пассажирские перевозки.

Экс-министр отметил, что введение в обиход новых поездов увеличило у народа популярность этого типа передвижения. И было бы не плохо заменить на новые составы по всех стране. Доходы от перевозки пассажиров помогли бы железной дороге содержать всю инфраструктуру.

«Ну и время задуматься о внутренней перевозке грузов. Силой никого нельзя заставить использовать железную дорогу. Так что тут нужен экономический подход. Нужно чтобы предпринимателям из Латгалии, у которых расстояние большие, было выгодно использовать железную дорогу для перевозок. Чтобы цены были приемлемыми. Чтобы не выходило так, что один предприниматель должен наполнить два состава и только тогда это стало бы выгодным», - объясняет Матисс.

Он считает, что нужно построить перевалочные пункты и снизить тарифы.

«Если по железной дороге никто не едет, то платить нужно государству. Так лучше перевозить хотя бы за полцены!», - считает Матисс.

К тому же можно было бы повысить цены на виньетки для грузовиков, чтобы было выгоднее использовать железную дорогу. Так и дороги бы в Латвии портились меньше.