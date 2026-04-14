Большая часть статьи посвящена жалобам на то. что Трамп воюет на так, что если «смена режима в Иране действительно произошла, то проблема заключается в том, что новый режим может оказаться еще более догматичным и агрессивным».

«Одна экспертка мрачно пошутила, что после войны Иран действительно может отказаться от разработки ядерного оружия, поскольку понял, что может поставить мир на колени и другим способом — заблокировав Ормузский пролив, - пишет автор. - Действительно – если до войны Иран не блокировал пролив и не занимался рэкетом, требуя плату за ненападение на суда, то теперь это происходит. Тем не менее, обогащенный уран, необходимый для ядерной программы, по-прежнему находится в руках иранского режима, а не американцев, а значит, и это обещание Трампа не выполнено».

«Все это плохо, причем не только потому, что войны — один из самых бессмысленных способов разрешения споров. В военной промышленности действуют те же рыночные законы — рост спроса и дефицит приводят к росту цен... К сожалению, отказаться тратить деньги на оборону — даже если продавец просит больше, чем мы планировали, — мы не можем, поэтому желание военной промышленности воспользоваться рыночной конъюнктурой и получить дополнительную прибыль мы, как покупатели, удовлетворим, сократив расходы по другим статьям», - сетует Зандерс.

Ну, а кончает он свою статью тем, что называет Трампа «социопатом» и даже «идиотом»: «Речь идет об идиотах, которые воспринимают войну как состязание технологий и больше не чувствуют истинной природы войны».

На это не стоило бы обращать на это внимание, если бы перед нами не был типичный образец «европейской экспертизы», вовсю поносящей американского президента, не спуская ног с дивана. О, они-то, европейские умники прекрасно чувствуют «истинную природу войны». Жаль только, что они не чувствуют совершено очевидной причины происходящего вокруг Ирана.

Так называемая «война Трампа» — это не прихоть и не импульсивный шаг, а запоздалая реакция на прямую и экзистенциальную угрозу всей западной цивилизации.

Ядерный Иран автоматически становится доминирующей силой в Персидском заливе. Закрывать на это глаза — значит сознательно предавать интересы коллективного Запада. Это сравнимо с Мюнхеном 2.0.

При всех претензиях к Дональд Трамп, главный провал лежит на «коллективной Европе». Погрязнув в собственных кризисах и заботах, она банально проспала формирование угрозы, которая сегодня уже не теоретическая, а вполне осязаемая.

Реальность расставляет всё по местам. Поведение Ирана в ходе противостояния с США — от демонстрации силы до возможности перекрытия Ормузского пролива и шантажа глобальной экономикой — наглядно показывает, каким станет регион, если Тегеран получит ядерный статус. Это будет политика давления, диктата и постоянного риска глобального кризиса.

Да, к тактике Трампа вопросов более чем достаточно. Кампания начиналась сумбурно, с явными признаками самоуверенной авантюры: ошибки планирования, политическая неуклюжесть и ставка на быстрый эффект. Но в стратегическом смысле вывод остаётся неприятным, но очевидным: Трамп был прав в главном. Ядерный Иран — это катастрофа для Европы в первую очередь, ведь у США есть и свои источники нефти. И остановить этот сценарий нужно было любой ценой, включая силовой вариант, если дипломатия не работает.

Европа же в этой ситуации ведет себя по детсадовски, не способная ни поддержать США, ни предложить альтернативу. «Верните всё взад, дайте нам это развидеть, мы не хотим тратить лишние деньги».

Критики Трампа, похоже, не понимают, что дело не в особенностях его личности. Поражение в Заливе неизбежно станет не личным поражением Трампа или даже США. Это будет системное поражение всего Запада — с последствиями, которые выйдут далеко за пределы региона и на годы вперёд изменят глобальный баланс сил.