Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Кто тут идиот — Трамп или его критики? Заметки о войне в Иране (1)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 16:48

Мир 1 комментариев

«В войне в Персидском заливе есть один явный выигравший. Вопреки утверждениям администрации Трампа, победителями являются не США и Израиль, а производители оружия», - пишет Марис Зандерс на портале Satori.lv в статье под издевательским названием"Спасибо, Дональд!".

Большая часть статьи посвящена жалобам на то. что Трамп воюет на так, что если «смена режима в Иране действительно произошла, то проблема заключается в том, что новый режим может оказаться еще более догматичным и агрессивным».

«Одна экспертка мрачно пошутила, что после войны Иран действительно может отказаться от разработки ядерного оружия, поскольку понял, что может поставить мир на колени и другим способом — заблокировав Ормузский пролив, - пишет автор. - Действительно – если до войны Иран не блокировал пролив и не занимался рэкетом, требуя плату за ненападение на суда, то теперь это происходит. Тем не менее, обогащенный уран, необходимый для ядерной программы, по-прежнему находится в руках иранского режима, а не американцев, а значит, и это обещание Трампа не выполнено».

«Все это плохо, причем не только потому, что войны — один из самых бессмысленных способов разрешения споров. В военной промышленности действуют те же рыночные законы — рост спроса и дефицит приводят к росту цен... К сожалению, отказаться тратить деньги на оборону — даже если продавец просит больше, чем мы планировали, — мы не можем, поэтому желание военной промышленности воспользоваться рыночной конъюнктурой и получить дополнительную прибыль мы, как покупатели, удовлетворим, сократив расходы по другим статьям», - сетует Зандерс.

Ну, а кончает он свою статью тем, что называет Трампа «социопатом» и даже «идиотом»:  «Речь идет об идиотах, которые воспринимают войну как состязание технологий и больше не чувствуют истинной природы войны».

На это не стоило бы обращать на это внимание, если бы перед нами не был типичный образец «европейской экспертизы», вовсю поносящей американского президента, не спуская ног с дивана. О, они-то, европейские умники прекрасно чувствуют «истинную природу войны». Жаль только, что они не чувствуют совершено очевидной причины происходящего вокруг Ирана.  

Так называемая «война Трампа» — это не прихоть и не импульсивный шаг, а запоздалая реакция на прямую и экзистенциальную угрозу всей западной цивилизации.

Ядерный Иран автоматически становится доминирующей силой в Персидском заливе. Закрывать на это глаза — значит сознательно предавать интересы коллективного Запада. Это сравнимо с Мюнхеном 2.0.

При всех претензиях к Дональд Трамп, главный провал лежит на «коллективной Европе». Погрязнув в собственных кризисах и заботах, она банально проспала формирование угрозы, которая сегодня уже не теоретическая, а вполне осязаемая.

Реальность расставляет всё по местам. Поведение Ирана в ходе противостояния с США — от демонстрации силы до возможности перекрытия Ормузского пролива и шантажа глобальной экономикой — наглядно показывает, каким станет регион, если Тегеран получит ядерный статус. Это будет политика давления, диктата и постоянного риска глобального кризиса.

Да, к тактике Трампа вопросов более чем достаточно. Кампания начиналась сумбурно, с явными признаками самоуверенной авантюры: ошибки планирования, политическая неуклюжесть и ставка на быстрый эффект. Но в стратегическом смысле вывод остаётся неприятным, но очевидным: Трамп был прав в главном. Ядерный Иран — это катастрофа для Европы в первую очередь, ведь у США есть и свои источники нефти. И остановить этот сценарий нужно было любой ценой, включая силовой вариант, если дипломатия не работает.

Европа же в этой ситуации ведет себя по детсадовски, не способная ни поддержать США, ни предложить альтернативу. «Верните всё взад, дайте нам это развидеть, мы не хотим тратить лишние деньги».

Критики Трампа, похоже, не понимают, что дело не в особенностях его личности. Поражение в Заливе неизбежно станет не личным поражением Трампа или даже США. Это будет системное поражение всего Запада — с последствиями, которые выйдут далеко за пределы региона и на годы вперёд изменят глобальный баланс сил.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Важно

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет
Важно

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет (1)

Важно 22:41

Важно 1 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (1)

Важно 20:26

Важно 1 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (1)

Важно 20:16

Важно 1 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование? (1)

Важно 18:52

Важно 1 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (1)

Важно 18:36

Важно 1 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами (1)

Важно 18:21

Важно 1 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии? (1)

Важно 18:20

Важно 1 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать