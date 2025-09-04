Так кто повысил цены на тепло: скандал в «Ригас силтумс»

Министр подчеркнул, что правление и руководство «Rīgas Siltums» должны взять на себя ответственность за работу компании, поскольку снижение роста тарифов компании было достигнуто благодаря активному участию Министерства экономики (МЭ), а не инициативе правления «Rīgas Siltums».

«Меньший рост, чем изначально планировалось, обусловлен закупкой тепловой энергии на внебиржевом рынке по цене ниже утвержденного тарифа на производство тепловой энергии, а также оптимизацией рынка тепловой энергии путем полного перехода на суточный рынок, что позволит обеспечить более низкую закупочную цену на тепло, произведенное на биотопливных теплоисточниках, и максимально использовать отходящее тепло», — пояснил Валайнис.

Поэтому Министерство экономики, как один из акционеров, созовет внеочередное общее собрание акционеров «Rīgas Siltums», на котором внесет предложение об освобождении членов совета от должности.

В регламенте установлено, что собрание акционеров должно быть созвано в течение 21 дня, однако при согласии акционеров собрание может быть созвано и раньше, поэтому Министерство экономики надеется на согласие Рижской думы и остальных акционеров по этому вопросу, сообщил Валайнис.

Ранее сообщалось, что правление «Rīgas Siltums» выразило недоверие председателю правления компании Илварсу Петерсонсу за его недостаточную активность в процессе подготовки и утверждения тарифов. В четверг Петерсонс был отстранён от должности.

С пятницы, 5 сентября, председателем правления компании назначен Калвис Калниньш, бывший член правления «Rīgas Siltums». В дополнение к своим прежним обязанностям он также возьмёт на себя функции Петерсонса.

Агентство LETA также сообщало, что ранее министр экономики в своём заявлении в социальных сетях заявил, что Министерство экономики предложит освободить от должности председателя и заместителя председателя правления «Rīgas Siltuma». По данным «Firmas.lv», эти должности занимают Евгений Белезяк и Гатис Снедзиньш.

Валайнис заявил, что правление «Rīgas Siltums» и его руководство должны «взять на себя ответственность за работу компании».

Этим летом критике подверглись планы «Rīgas Siltums» повысить тарифы на отопление в столице осенью.

Тариф на теплоэнергию, первоначально представленный «Rīgas Siltums» регулятору с непредвиденной составляющей расходов в размере 2,05 евро за МВт·ч, предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Однако после переоценки тарифов тариф на теплоэнергию для «Rīgas Siltums» с 1 октября этого года вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за МВт·ч.

В настоящее время окончательный тариф на тепловую энергию для «Rīgas Siltums» с непредвиденной доходной составляющей 3,6 евро за МВт·ч составляет 74,17 евро за МВт·ч.

Оборот концерна «Rīgas Siltums» за первое полугодие финансового года, которое длилось с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль концерна увеличилась на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

«Rīgas siltums» — один из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», а AS «Latvenergo» владеет 0,005% акций.