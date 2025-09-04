Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Так кто повысил цены на тепло: скандал в «Ригас силтумс»

© LETA 4 сентября, 2025 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Изначально запланированное повышение тарифа на теплоэнергию для AS «Rīgas siltums» — это ответственность не только правления предприятия, но и совета, поскольку именно совет является надзорным органом общества капитала, представляет интересы предприятия и контролирует деятельность правления и развитие предприятия, сообщил министр экономики Викторс Валайнис.

Министр подчеркнул, что правление и руководство «Rīgas Siltums» должны взять на себя ответственность за работу компании, поскольку снижение роста тарифов компании было достигнуто благодаря активному участию Министерства экономики (МЭ), а не инициативе правления «Rīgas Siltums».

«Меньший рост, чем изначально планировалось, обусловлен закупкой тепловой энергии на внебиржевом рынке по цене ниже утвержденного тарифа на производство тепловой энергии, а также оптимизацией рынка тепловой энергии путем полного перехода на суточный рынок, что позволит обеспечить более низкую закупочную цену на тепло, произведенное на биотопливных теплоисточниках, и максимально использовать отходящее тепло», — пояснил Валайнис.

Поэтому Министерство экономики, как один из акционеров, созовет внеочередное общее собрание акционеров «Rīgas Siltums», на котором внесет предложение об освобождении членов совета от должности.

В регламенте установлено, что собрание акционеров должно быть созвано в течение 21 дня, однако при согласии акционеров собрание может быть созвано и раньше, поэтому Министерство экономики надеется на согласие Рижской думы и остальных акционеров по этому вопросу, сообщил Валайнис.

Ранее сообщалось, что правление «Rīgas Siltums» выразило недоверие председателю правления компании Илварсу Петерсонсу за его недостаточную активность в процессе подготовки и утверждения тарифов. В четверг Петерсонс был отстранён от должности.

С пятницы, 5 сентября, председателем правления компании назначен Калвис Калниньш, бывший член правления «Rīgas Siltums». В дополнение к своим прежним обязанностям он также возьмёт на себя функции Петерсонса.

Агентство LETA также сообщало, что ранее министр экономики в своём заявлении в социальных сетях заявил, что Министерство экономики предложит освободить от должности председателя и заместителя председателя правления «Rīgas Siltuma». По данным «Firmas.lv», эти должности занимают Евгений Белезяк и Гатис Снедзиньш.

Валайнис заявил, что правление «Rīgas Siltums» и его руководство должны «взять на себя ответственность за работу компании».

Этим летом критике подверглись планы «Rīgas Siltums» повысить тарифы на отопление в столице осенью.

Тариф на теплоэнергию, первоначально представленный «Rīgas Siltums» регулятору с непредвиденной составляющей расходов в размере 2,05 евро за МВт·ч, предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Однако после переоценки тарифов тариф на теплоэнергию для «Rīgas Siltums» с 1 октября этого года вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за МВт·ч.

В настоящее время окончательный тариф на тепловую энергию для «Rīgas Siltums» с непредвиденной доходной составляющей 3,6 евро за МВт·ч составляет 74,17 евро за МВт·ч.

Оборот концерна «Rīgas Siltums» за первое полугодие финансового года, которое длилось с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль концерна увеличилась на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

«Rīgas siltums» — один из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», а AS «Latvenergo» владеет 0,005% акций.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать