Тайвань готовится к нападению Китая

Но кровь была бутафорской, а жертвы — актерами-добровольцами. Вместе с государственными служащими они принимали участие в обязательных учениях гражданской обороны и военных маневрах, проходивших по всему Тайваню в прошлом месяце.

Целью учений была отработка действий на случай возможного нападения со стороны Китая.

Китай давно поклялся «воссоединиться» с самоуправляемым Тайванем и не исключает применения силы. И эту угрозу Тайвань воспринимает все более серьезно. Президент Уильям Лай, вступивший в должность в прошлом году, возглавил инициативу по одному из сильнейших за последние годы укреплений обороны.

Однако одна из его главных задач — убедить собственный народ в необходимости неотложных мер. Хотя его оборонная инициатива и завоевала поддержку, она также вызвала споры.

«Нам действительно нужны такие оборонные учения, я верю, что существует определенная угроза со стороны Китая», — говорит финансист из Тайбэя по имени Бен. «Но вероятность китайского вторжения невелика. Если бы они действительно хотели на нас напасть, они бы это уже сделали».

Как и Бен, большинство жителей Тайваня — 65%, согласно опросу, опубликованному в мае связанным с военными Институтом национальной обороны и стратегических исследований (INDSR) — считают маловероятным нападение Китая в ближайшие пять лет.

И это несмотря на предупреждение США о «неминуемой» угрозе Тайваню и о том, что Пекин готовит свои вооруженные силы к вторжению к 2027 году.

Военные приготовления Тайваня

Помимо инициирования масштабных военных реформ, они также хотят увеличить расходы на оборону на 23% в следующем году до 949,5 млрд новых тайваньских долларов (31 млрд долларов США), что составит более 3% от ВВП. Это станет ответом на давление со стороны США, которые требуют увеличить вклад в оборону. Лай уже пообещал довести эти расходы до 5% от ВВП к 2030 году.

После того, как Тайвань продлил срок обязательной воинской повинности (с четырех месяцев до одного года), он также увеличил денежное довольствие и льготы для военнослужащих и ввел более жесткий курс подготовки.

Эти меры направлены на решение извечных проблем — нехватки личного состава и низкого морального духа: ранее солдаты жаловались на плохую подготовку, и их даже прозвали «клубничными солдатами» за мягкотелость.

Ежегодные военные учения «Хань Куан», в ходе которых отрабатывается военный ответ на китайское нападение, были пересмотрены: проводившиеся по шаблону маневры были заменены на более реалистичные.

В этом году учения стали самыми продолжительными и масштабными за всю историю: в них приняли участие 22 тыс. резервистов, примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Помимо борьбы с войной в «серой зоне» (серая зона — промежуточная фаза как физического, так и стратегического, морального и гуманитарного противостояния) и кампаниями по дезинформации, одним из основных направлений была подготовка к боям в городских условиях.

Солдаты отрабатывали действия по отражению атак противника на общественном транспорте, скоростных автомагистралях и в пригородах. В самом Тайбэе они отрабатывали загрузку ракет на ударные вертолеты в парке на берегу реки и переоборудовали школу в станцию ​​по ремонту танков.

Помимо этого правительство готовит к возможному вторжению и мирное население, увеличивая частоту и масштаб учений по гражданской обороне.

Отработка эвакуации, рейдов и спасательных операций

В прошлом месяце состоялись одни из самых масштабных учений в истории, получившие название «Учения по городскому сопротивлению».

В течение нескольких дней во всех крупных городах Тайваня по очереди проводились учения по противодействию воздушным налетам. Жителям определенных районов было предписано не покидать свои дома, а гостиницы, магазины и рестораны приостановили работу. Пассажирам не разрешалось садиться и выходить из поездов и самолетов. Любой, кто нарушал эти распоряжения, рисковал получить штраф.

В центре Тайбэя спасатели и добровольцы тренировались эвакуировать раненых, тушить пожары и спускаться вниз с высоких этажей зданий, в которых были установлены декорации, чтобы они выглядели так, словно в них попали ракеты. Бригады медиков обслуживали эвакуированных на парковке, перевязывая раны и устанавливая в палатках капельницы с физраствором.

Некоторые жители Тайваня относятся к этому с одобрением. «Я думаю, это хорошо. Потому что я действительно считаю, что угроза возросла», — говорит офисный работник Стэнли Вэй.

«Посмотрите, как Китай продолжает нас окружать», — говорит он, имея в виду то, что Китай проводит учения по окружению Тайваня военными кораблями.

«Я верю в мирное сосуществование с Китаем, но нам также необходимо усилить нашу оборону, — говорит Рэй Янг, работающий в сфере IT. — До войны в Украине меня это [перспектива китайского нападения] не волновало. Но после событий в Украине я начал по-настоящему верить, что такое может произойти».

Некоторые, однако, относятся к этим учениям пренебрежительно. «Даже если нападение произойдет, что мы сможем сделать? — рассуждает инженер Лю. — Я не уверен, что они вообще нападут. Эта угроза была всегда».

«Зачем им причинять вред нам, простым людям?»

На Цзиньмэне скептицизм еще более распространен.

Этот крошечный остров, где в конце 1940-х и 1950-х годов шли кровопролитные бои между войсками КНР и Гоминьдана (Китайской националистической партии), считается линией фронта любого возможного нападения. Но с улучшением отношений и экономических связей между Китаем и Тайванем многие жители Цзиньмэня стали считать свою близость к Китаю скорее благом, чем проклятием.

В настоящее время значительная часть экономики Цзиньмэня ориентирована на обслуживание китайских туристов, которые переправляются туда на паромах через узкий пролив из Сямыня, ближайшего китайского города.

77-летняя Ян Пэйлин владеет магазином традиционных закусок в Цзиньмэне. В детстве она стала свидетельницей обстрела ее острова китайскими войсками из Сямэня во время так называемого Второго кризиса в Тайваньском проливе в 1958 году (его еще называют Войной пушек).

«Мы были на горе, собирали дикорастущие овощи, когда увидели, как они стреляют из пушек по Цзиньмэню», — вспоминает она. «[Люди] кричали: "Сямэнь начал войну!" Все вокруг покраснело».

Ян и ее семья выжили, укрывшись в горных пещерах. Но некоторые жители ее деревни погибли.

Спустя десятилетия она принимает в своем магазине туристов из Сямэня. «Теперь Китай на нас не нападет, — утверждает она. — Мы все китайцы, мы все одна семья. Зачем им причинять вред нам, простым людям?»

Чуть дальше, в сувенирном магазине, продавщица Чэнь соглашается с ней: «Если они взорвут наши здания и убьют нас, какой смысл им от этой земли? Они получат Тайвань, у которого ничего нет и который не даст им никаких преимуществ».

Многие тайваньцы придерживаются этой точки зрения — вторжение на Тайвань обойдется Китаю слишком дорого и будет бессмысленным. Пекин неоднократно подчеркивал, что хочет «мирного воссоединения», и некоторые воспринимают это как сигнал, что Китай хочет сохранить Тайвань в неприкосновенности.

Однако президент Лай утверждает, что Китай — это «враждебная иностранная сила», которая планирует «аннексировать» Тайвань и продолжает «политическое и военное запугивание».

Еще один фактор, который долгое время успокаивал тайваньцев, — это то, что США по закону обязаны помогать Тайваню обороняться.

Хотя опросы общественного мнения показывают, что эта уверенность ослабла при нынешней администрации президента Дональда Трампа, некоторые по-прежнему считают, что США окажут помощь Тайваню в случае нападения, а Китай не захочет ввязываться в прямой военный конфликт с Америкой.

«Мнение о том, что Китай не представляет угрозы для Тайваня и никогда не нападет на него, вовсе не наивно и не простодушно», — утверждает Шэнь Мин-ши, военный аналитик INDSR.

«Да, у Си Цзиньпина есть стратегические военные намерения в отношении Тайваня. Но нынешняя военная мощь Китая не сопоставима с американской», — говорит он.

Он также добавляет, что имеется уверенность в том, что международное сообщество придет на помощь Тайваню, учитывая его огромную значимость в мировой полупроводниковой промышленности.

Однако, как говорит политолог из Тайваньского центра Австралийского национального университета Вэнь-ти Сун, после десятилетий угроз Пекин теперь воспринимается как «мальчик, который кричал «Волки!» .

«Психологически невозможно воспринимать каждую угрозу всерьез, и при этом не сойти с ума. Поэтому люди перестают обращать на них внимание, чтобы сберечь психическое здоровье».

Споры о том, решится ли Китай на вторжение

Возможность китайского вторжения уже давно является для Тайваня экзистенциальной проблемой, которая резко стала еще более актуальной в связи с недавней эскалацией напряженности, особенно после избрания Уильяма Лая в прошлом году.

Китайское правительство называет Лая, заявляющего, что Тайвань никогда не был частью Китая, и его Демократическую прогрессивную партию (ДПП) «сепаратистами».

Пекин обвиняет правительство Лая в публичном противодействии Китаю, особенно в области оборонной политики. В прошлом месяце Министерство обороны КНР назвало учения «Хань Куан» «блефом и самообманом, к которому ДПП прибегает, чтобы заманить тайваньцев на свою военную колесницу под названием "независимостьТайваня"».

Любое официальное провозглашение независимости Тайваня может спровоцировать военные действия со стороны Китая, в законе которого прописано, что он будет прибегать к «немирным средствам» для предотвращения «отделения» Тайваня.

Президент Уильям Лай заявляет, что Тайвань уже является суверенным государством, и, следовательно, ему нет необходимости официально провозглашать независимость.

Помимо накала риторики, Китай также все чаще направляет свои военные самолеты и корабли в воздушное и водное пространство Тайваня.

Он не комментирует заявления США о том, что китайские вооруженные силы готовят вторжение на Тайвань к 2027 году, но явно наращивает свою армию, флот и вооружения.

Вся эта новая мощь будет продемонстрирована в следующем месяце на параде, который китайские власти широко рекламируют.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, действительно ли Китай планирует вторжение в ближайшее время. Однако многие сходятся во мнении, что напряженность в сочетании с военными действиями Китая увеличивают вероятность конфронтации.

Высадки на берег, ракетные атаки и обрыв кабелей

Китай может атаковать Тайвань множеством способов. Помимо прямой высадки на тайваньский берег или ракетных ударов, он также может организовать воздушную и морскую блокаду острова или перерезать подводные кабели связи.

Многие из этих сценариев показаны в телесериале, снятом на деньги тайваньского правительства. В нем создатели пытаются показать, каким может быть китайское вторжение.

При этом многие, в частности, правительство Тайваня, считают, что скрытое вторжение, возможно, уже происходит: Китай пытается завоевать сердца и умы простых тайваньцев в надежде, что они когда-нибудь выберут объединение.

Официально Китай поощряет торгово-экономические и культурные связи с Тайванем. Однако неофициально, по словам аналитиков и официальных лиц Тайваня, Пекин также инвестирует в кампании по дезинформации и операции по распространению влияния.

Исследование, проведенное Институтом V-Dem при Гетеборгском университете Швеции, показало, что на протяжении многих лет Тайвань является наиболее уязвимым местом в мире для распространения дезинформации, инициированного иностранными правительствами.

В марте президент Лай предупредил о растущем влиянии Китая на экономику, культуру, СМИ и даже правительство Тайваня и объявил о ряде мер по усилению безопасности.

Несколько тайваньских солдат и военных чиновников были заключены в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Членам ДПП, включая бывшего помощника Лая, также были предъявлены обвинения в шпионаже.

Тем временем тайваньские знаменитости, дружественные Китаю, инфлюенсеры в социальных сетях и китайские супруги граждан Тайваня оказались под пристальным вниманием, некоторые из них были депортированы или вынуждены покинуть страну.

Президент Лай также поддержал крайне противоречивое движение, направленное на изгнание оппозиционных политиков, считающихся слишком близкими к Китаю.

«Лай сумасшедший, если так разговаривает с Китаем»

Существуют некоторые признаки того, что общественность в Тайване поддерживает оборонную политику своего правительства. Опрос INDSR показал, что более половины тайваньцев одобряют увеличение оборонных расходов, и еще больше людей поддерживает закупки американского оружия.

Но есть и беспокойство. Существует мнение, что все эти действия плюс риторика Лая провоцируют Китай, и это может привести к войне.

«Мне кажется, с Китаем все очень просто, — говорит Чэнь, продавщица в Цзиньмэне. — Пока вы не скажете им, что хотите независимости, они вам ничего не сделают».

«Но Уильям Лай — просто сумасшедший, когда так разговаривает с Китаем. Это разжигает их ярость. Кто знает, может быть, однажды Си Цзиньпин разозлится и нападет на нас», — рассуждает Чэнь.

Опросы неизменно показывают, что большинство тайваньцев хотят сохранить «статус-кво», то есть они не хотят ни объединения с Китаем, ни официального провозглашения независимости.

Политическая оппозиция во главе с Китайской националистической партией (Гоминьдан) обвиняет правящую ДПП в том, что она запугивает население разговорами о китайском вторжении, чтобы посеять в нем страх и заручиться политической поддержкой.

По словам Александра Хуана, главы комиссии по международным делам Гоминьдана, правительство Тайваня своими действиями подрывает стабильность в регионе.

Однако многие считают, что тайваньцам необходимо занять твердую позицию в отношении Китая.

«[Граждане] должны признать, что Китай представляет угрозу для Тайваня, может применить против него силу, и в настоящее время готовится к этому, — говорит доктор Шэнь. — Сотрудники служб национальной безопасности и военные должны быть готовы к этому».