Это дал понять во время визита в Берлин президента Азербайджана Ильхама Алиева, отвечая на вопрос корреспондента Deutsche Welle, и канцлер Германии, глава правящей консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz): «Мне о такой встрече ничего не известно». Мерц считает, что говорить с Москвой время пока не пришло, а президент Владимир Путин отказывается остановить войну. Сам Алиев сказал, что власти его страны не знали о встрече, но подтвердил, что люди, о которых писали немецкие СМИ, действительно были в Баку с 12 по 14 июля. О ком же речь?

Что нужно знать об участниках встречи в Баку