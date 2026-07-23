

Во время встречи, прошедшей на полях саммита министров иностранных дел АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Лавров заявил Рубио, что дальнейшее вооружение Украины со стороны США было бы «недопустимым». Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«Лавров проинформировал своего американского коллегу о реальной обстановке на линии фронта и подчеркнул, что дальнейшее вооружение киевского режима было бы неприемлемым», — отмечается в заявлении.