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Во время встречи, прошедшей на полях саммита министров иностранных дел АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Лавров заявил Рубио, что дальнейшее вооружение Украины со стороны США было бы «недопустимым». Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
«Лавров проинформировал своего американского коллегу о реальной обстановке на линии фронта и подчеркнул, что дальнейшее вооружение киевского режима было бы неприемлемым», — отмечается в заявлении.
Лавров также подтвердил «готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта». Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе, где сохраняется конфликт между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку дальнобойным ударам Украины по России, нацеленным на объекты российской энергетической инфраструктуры.
«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению конфликта», — сказал Трамп, комментируя стратегию Украины на саммите НАТО в Анкаре в начале этого месяца.
Москва заявила, что за прошедшую ночь в результате украинских ударов по России и оккупированным РФ территориям, погибли четыре человека.
В своём сообщении в Telegram глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате ударов по региону, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году, погибли два человека и ещё пятеро были ранены.
В Воронежской области на западе России губернатор Александр Гусев заявил, что трёхлетний мальчик погиб после того, как беспилотник врезался в жилой дом и вызвал пожар.
Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, также расположенной на западе России, Александр Шуваев сообщил, что один человек погиб в результате атаки на Шебекинский район.
Вооружённые силы Украины заявили, что российские войска в ночь на четверг выпустили по Украине одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 168 ударных беспилотников.
По их данным, силы противовоздушной обороны на местах «сбили или нейтрализовали» две крылатые ракеты Х-59/69 и 154 дрона.
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