О назначении Драпатого президент Владимир Зеленский объявил после нескольких дней протестов, вспыхнувших после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
В среду Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого на должность главнокомандующего.
Рассказываем, что о нем известно.
Знаменитый штурм на БМП
Драпатый родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. В 2004 году окончил Харьковский институт танковых войск и приступил к службе в звании лейтенанта в 72-й отдельной механизированной бригаде в Белой Церкви под Киевом.
В мае 2014 года, когда началась война на востоке Украины, в звании майора командовал 2-м батальоном 72-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр).
Тогда, 9 мая 2014 года, Драпатый организовал прорыв украинских войск в центр Мариуполя, на тот момент захваченного пророссийскими боевиками. Видео с БМП Драпатого, прорывающей баррикаду посреди улицы, стало вирусным в интернете.
«Когда мне механик-водитель доложил, что перед нами баррикады высотой более метра, спросил, что делать. А я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир», — вспоминал Драпатый в интервью «Армия FM».
Уже в августе того же года в чрезвычайно сложных условиях Михаил Драпатый сумел вывести подразделения ВСУ из окружения возле села Изварино (Луганская область) на границе с РФ. «Стреляли всю дорогу по нам — и днем и ночью, когда мы шли», — рассказывал тогда он в интервью украинским журналистам.
Получив звание подполковника и пройдя курс обучения в Национальном университете обороны Украины (НУОУ), он занял должность начальника штаба 30-й ОМБр.
С октября 2016 года возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая выполняла задачи в Авдеевке и на Бахмутской трассе.
В апреле 2019 года досрочно получил звание полковника, а в 2021 году окончил оперативно-стратегический факультет НУОУ, как лучший выпускник курса получив почетный меч королевы Великобритании, престижную награду, которую обычно вручает британский посол.
С августа 2021 года работал заместителем командующего Объединенными силами, где и встретил полномасштабное вторжение в звании бригадного генерала.
На самых трудных участках во время полномасштабной войны
Во время полномасштабной войны Драпатый неоднократно действовал на самых трудных участках фронта — и его работа меняла там ситуацию к лучшему.
В 2022 году руководил оперативными группировками «Юг», «Каховка» и «Кривой Рог».
Под его командованием силы ВСУ остановили продвижение российских войск к Кривому Рогу, продвинулись вглубь на 6–23 км и освободили ряд населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей. Затем Драпатый на некоторое время возглавил ОГВ «Херсон».
В феврале 2024-го Драпатого назначили заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военнослужащих.
В мае того года российские войска начали стремительное наступление на Волчанск и сумели захватить значительные территории в Харьковской области.
Украинские военные аналитики тогда отмечали, что тогдашний руководитель оперативно-тактической группировки войск «Харьков» должным образом не организовал оборону, что позволило армии РФ довольно быстро и без препятствий продвинуться вглубь украинской территории на несколько километров и оккупировать приграничные села.
Новым начальником группировки был назначен Драпатый, которому удалось стабилизировать ситуацию, скоординировав действия переброшенных под Харьков резервов.
В сентябре 2024 года он перешел на должность руководителя группировки «Луганск» — в тот момент, когда резко ухудшилось положение на отведенном ей участке фронта, в районе населенных пунктов Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
Как пишет украинское издание «Бабель», после назначения Драпатого там «все встало на свои рельсы». В числе прочего новый начальник боролся с практикой предоставления руководству заведомо ложной информации. «Он собирал общие совещания, на которых просил честно доложить ситуацию, без всяких наказаний и служебных расследований», — сказано в публикации «Бабеля».
В конце ноября 2024 года Драпатый возглавил Сухопутные войска ВСУ.
В течение 2025 года также руководил оперативно-стратегическими группировками «Хортица» и «Днепр».
С 3 июня 2025 года назначен командующим Объединенными силами ВСУ, а с октября того же года дополнительно возглавил Группировку объединенных сил по обороне Харьковской области.
Рапорт об отставке из-за удара по полигону
Многие сейчас вспоминают, что Михаил Драпатый был одним из немногих украинских военачальников, публично взявшим на себя ответственность за халатность подчиненных.
В июне прошлого года в результате российского удара по учебному полигону в Днепропетровской области погибли 12 украинских военнослужащих, а еще более 60 получили ранения.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый тогда подал в отставку, заявив о своей ответственности за ненадлежащее выполнение приказов по обеспечению безопасности личного состава.
«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины», — сказал тогда Драпатый.
Но Владимир Зеленский отклонил рапорт об отставке и назначил Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ.
Генерал тогда отметил, что ключевым принципом эффективной армии должна оставаться личная ответственность каждого командира за подчиненных.
Что говорят о Драпатом
Военные эксперты отмечают профессионализм Михаила Драпатого как командира, его заботливое отношение к личному составу и высокий авторитет в ВСУ.
Украинские военные в основном положительно восприняли смену главнокомандующего, однако при этом подчеркивают, что ситуация на поле боя сложная и не стоит ждать чуда.
Глава офиса президента Кирилл Буданов написал, что знает Михаила Драпатого давно.
«Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить», — отметил Буданов.
На назначение Драпатого также отреагировал посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: «Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно», — написал Залужный.
По мнению военного эксперта, офицера ВСУ Дениса Ярославского, генерал Драпатый принадлежит «новому поколению неконвенциональных украинских командиров».
«К тем, кто понимает, что мы участвуем в самой быстро эволюционирующей войне в истории человечества и что технологии, тактика и способы ведения боевых действий сегодня меняются быстрее, чем успевают переписываться уставы», — говорит Ярославский.
Волонтер и общественный деятель Сергей Притула отмечает, что Михаил Драпатый «слишком порядочный» и «все принимает близко к сердцу». Он также опасается завышенных ожиданий в отношении нового главнокомандующего.
«Понятно, что у Драпатого есть свое видение процессов, есть команда и, что важно, безусловное уважение среди военных. Но проблема с мобилизацией не решится одним взмахом волшебной палочки. Положение дел на фронте исключительно из-за того, что на должность пришел Драпатый, автоматически не стабилизируется», — пишет Притула.
Сам Драпатый так прокомментировал свое назначение: «Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность. Благодарен главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. Я в ней вырос», — сказал он.
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