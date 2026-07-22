Драпатый родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. В 2004 году окончил Харьковский институт танковых войск и приступил к службе в звании лейтенанта в 72-й отдельной механизированной бригаде в Белой Церкви под Киевом.

В мае 2014 года, когда началась война на востоке Украины, в звании майора командовал 2-м батальоном 72-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Тогда, 9 мая 2014 года, Драпатый организовал прорыв украинских войск в центр Мариуполя, на тот момент захваченного пророссийскими боевиками. Видео с БМП Драпатого, прорывающей баррикаду посреди улицы, стало вирусным в интернете.