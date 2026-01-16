Таблетка для всех? Статины продлевают жизнь даже «низкорисковым» диабетикам

Анализ медицинских данных показал, что люди с диабетом, начавшие принимать статины, реже умирали и реже сталкивались с серьёзными проблемами с сердцем. И это происходило независимо от того, считались ли они «высокорисковыми» или формально попадали в категорию «низкого риска» на ближайшие 10 лет.

Обычно врачи ориентируются именно на этот прогноз: если риск невысок — лечение можно отложить. Но в реальной жизни у людей с диабетом всё оказывается сложнее. Даже при «хороших» показателях у них всё равно чаще развиваются инфаркты и инсульты — просто не сразу.

Наблюдение длилось до десяти лет и охватывало взрослых от 25 до 84 лет. Все участники на старте не имели тяжёлых сердечных заболеваний, что позволило увидеть эффект именно профилактики. Итог оказался неожиданно ровным: снижение смертности и сердечных событий фиксировалось на всех уровнях риска.

Отдельный вопрос — побочные эффекты. Здесь сюрпризов не случилось. Мышечные проблемы встречались редко и лишь в одной из групп, а опасений по поводу печени данные не подтвердили. То есть массового «обратного удара» за пользу не обнаружили.

Получается любопытный парадокс. Модель, которая годами помогала решать, кому назначать лечение, а кому нет, может пропускать людей, для которых польза вполне реальна. Короткий прогноз не всегда отражает долгую жизнь.

Формально всё остаётся по правилам: риск считают, показатели измеряют, решения принимают индивидуально. Но цифры упрямо намекают — при диабете второго типа игра идёт не только про холестерин, но и про годы жизни.

И чем дольше смотришь на эти данные, тем сложнее отделаться от ощущения, что «низкий риск» — это не всегда то же самое, что «низкая цена ошибки».