Таблетка для всех? Статины продлевают жизнь даже «низкорисковым» диабетикам

Редакция PRESS 16 января, 2026 15:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгое время считалось, что препараты для снижения холестерина нужны только тем, у кого высокий риск инфаркта или инсульта. Но новые данные рисуют куда более простую и одновременно неудобную картину: при диабете второго типа статины работают почти для всех — даже для тех, кому раньше говорили, что опасаться нечего.

Анализ медицинских данных показал, что люди с диабетом, начавшие принимать статины, реже умирали и реже сталкивались с серьёзными проблемами с сердцем. И это происходило независимо от того, считались ли они «высокорисковыми» или формально попадали в категорию «низкого риска» на ближайшие 10 лет.

Обычно врачи ориентируются именно на этот прогноз: если риск невысок — лечение можно отложить. Но в реальной жизни у людей с диабетом всё оказывается сложнее. Даже при «хороших» показателях у них всё равно чаще развиваются инфаркты и инсульты — просто не сразу.

Наблюдение длилось до десяти лет и охватывало взрослых от 25 до 84 лет. Все участники на старте не имели тяжёлых сердечных заболеваний, что позволило увидеть эффект именно профилактики. Итог оказался неожиданно ровным: снижение смертности и сердечных событий фиксировалось на всех уровнях риска.

Отдельный вопрос — побочные эффекты. Здесь сюрпризов не случилось. Мышечные проблемы встречались редко и лишь в одной из групп, а опасений по поводу печени данные не подтвердили. То есть массового «обратного удара» за пользу не обнаружили.

Получается любопытный парадокс. Модель, которая годами помогала решать, кому назначать лечение, а кому нет, может пропускать людей, для которых польза вполне реальна. Короткий прогноз не всегда отражает долгую жизнь.

Формально всё остаётся по правилам: риск считают, показатели измеряют, решения принимают индивидуально. Но цифры упрямо намекают — при диабете второго типа игра идёт не только про холестерин, но и про годы жизни.

И чем дольше смотришь на эти данные, тем сложнее отделаться от ощущения, что «низкий риск» — это не всегда то же самое, что «низкая цена ошибки».

Главные новости

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства
Важно

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства (2)

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам
Важно

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

