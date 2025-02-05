«Сын остался без отца»: зять Иосифа Пригожина пропал на войне в Украине

Сообщается, что старшая дочь Иосифа Пригожина переживает горе — муж Данаи пропал в зоне боевых действий в Украине год назад. Эту информацию подтвердил ее отец Иосиф Игоревич в разговоре с журналистами. Продюсер не раскрывает подробностей, но отмечает, что старается оказать дочери любую помощь в столь трудный момент.

«Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — прокомментировал 55-летний Пригожин.

Зять Иосифа Пригожина получил повестку в военкомат в сентябре 2022-го, когда началась частичная мобилизация. Однако тогда служить не пошел — у него только родился ребенок. Больше чем через год, в декабре 2023-го, Евгений ушел на фронт добровольцем.

Евгений и Даная поженились в марте 2022-го. Они познакомились случайно в компании общих друзей. Близкие одобрили избранника Данаи.

При этом стоит отметить, что Валерия приняла сына Данаи как собственного внука. Через две недели после рождения Даниэля Иосиф с супругой уже держали на руках малыша, не сдерживая эмоций.