Судьба Израиля на «Евровидении» решится в ходе голосования

Допустимо ли участие Израиля в конкурсе "Евровидение-2026" в Вене? Этот вопрос вызвал бурные дебаты среди членов Европейского вещательного союза (ЕВС). Организаторы решили, что без голосования не обойтись. Запланировано оно на ноябрь 2025 года, подтвердили в пятницу, 26 сентября, в Европейском вещательном союзе (EBU).

Консенсуса по вопросу участия Израиля в "Евровидение" пока достичь не удалось

"Исполнительный совет Европейского вещательного союза действительно направил письмо всем нашим членам, информируя их о том, что голосование по вопросу участия в конкурсе "Евровидение-2026" состоится на внеочередном заседании, которое пройдет в онлайн-формате в начале ноября, - было заявлено на запрос немецкого информационного агентства dpa. - На данный момент нам нечего добавить".

Австрийское информационное агентство APA ранее уже сообщало о запланированном голосовании. Оно цитировало письмо членам организации. В письме говорится о "беспрецедентном плюрализме мнений" среди членов EBU, сообщает APA. Поскольку консенсуса достичь не удалось, в письме далее указывается, что голосование, в котором все члены союза будут иметь право голоса, призвано обеспечить более широкую, демократическую основу для принятия решения.

В 2024 и 2025 годах в ходе проведения конкурса прошли уличные протесты против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания уже объявили, что не будут участвовать в конкурсе 2026 года, если там будет представлен Израиль. Бельгия и Швеция рассматривают возможность бойкота.