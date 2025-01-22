Строится 4-я очередь Южного моста: в Зиепниеккалнсе введены ограничения движения

Ограничения движения введены на участке улицы Зиепниеккалнса от улицы Калету до границы административной территории Риги. Данные ограничения запланированы до 30 мая.

Движение транспортных средств ограничено на участке Виенибас гатве от улицы Озолциема до улицы Тирайнес, а также на пересечении Виенибас гатве и Тирайнес. Планируется, что указанные ограничения будут действовать не дольше, чем до 1 апреля.

До 31 мая также будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Валдекю от здания по улице Валдекю, 61 до здания по улице Валдекю, 75 и на участке улицы Озолциема от здания по улице Озолциема, 32 к-1 до улицы Лиесмас.

Также в указанный период будет закрыто пешеходное движение на улице Озолциема до пересечения с улицей Валдекю и на участке улицы Валдекю от здания по улице Валдекю, 65 до пересечения с улицей Озолциема.

Как сообщалось, в Риге начались строительные работы четвертой очереди Южного моста стоимостью 122,7 миллиона евро, которые планируется завершить в 2027 году.

Проект «Строительство улицы Яниса Чаксте» разделен на два этапа. На первом этапе будет реализовано строительство Яниса Чаксте гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, а на втором – строительство Яниса Чаксте гатве от Виенибас гатве до улицы Валдекю.

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