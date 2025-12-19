Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страна, где на Рождество не дарят гаджеты: как Исландия превратила книги в главный праздник

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 16:21

Всюду жизнь

Звучит как красивая легенда, но это правда. В Исландии Рождество — не про шумные вечеринки, не про горы подарков и уж точно не про экраны. Здесь существует традиция с труднопроизносимым названием Jólabókaflóð — «рождественский книжный потоп».

Каждый год в сочельник исландцы дарят друг другу книги. А потом делают то, что в остальном мире почти забыли: садятся читать. В тишине. С горячим шоколадом, пледом и ощущением, что время наконец притормозило.

Эта традиция родилась не из романтики, а из необходимости. Во время Второй мировой войны Исландия столкнулась с жёсткими импортными ограничениями. Большинство товаров было либо недоступно, либо слишком дорого. Зато бумага не попадала под строгие квоты. Книги стали идеальным подарком — доступным, личным и ценным. Со временем вынужденная мера превратилась в национальный ритуал.

Исландцы относятся к чтению всерьёз. Страна стабильно входит в число самых читающих в мире, а книжный рынок живёт по своим особым законам. Каждый ноябрь в дома по всей стране приходит Bókatíðindi — официальный каталог всех новых книг года. Его листают как в других странах каталоги игрушек, отмечая, что именно будут читать на Рождество.

Самое удивительное — традиция почти не меняется, несмотря на цифровую эпоху. Пока мир ускоряется, Исландия упрямо выбирает медленное. Без бесконечного скроллинга. Без гонки за впечатлениями. Просто люди, страницы и вечер, который принадлежит только им.

Это не отказ от праздника. Это его переосмысление.
В Исландии Рождество до сих пор измеряется не количеством подарков, а количеством прочитанных страниц.

И, кажется, именно поэтому эта традиция так завораживает весь остальной мир.

 

Главные новости

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Важно

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

