Старые телефоны пора заменить? С июня Bite начинает отключать сеть 3G по всей Латвии

Пилотный проект по отключению сети 3G успешно завершился в Саласпилсе. Во время его проведения оценивалось, как процесс повлияет на доступность услуг и на комфорт клиентов.

Как заявил руководитель отдела радиосвязи Bite Latvija Александр Беляев, полученные результаты позволят разработать график отключения одного края за другим по всей Латвии.

Сообщается, что в Саласпилсе, пока осуществлялся пилотный проект, никаких жалоб от клиентов не было. Положительно оценивались активные действия и внятная коммуникация со стороны оператора мобильной связи. Клиентов информировали об отключении по телефону и в SMS-сообщениях.

Отключение сети 3G проводится с целью освобождения частот для сетей 4G и 5G, обеспечивающих повышенную емкость сети, скорость передачи данных и улучшенное качество звонков.

По словам Александра Беляева, процесс отключения продлится до середины следующего года, переход будет происходить плавно, возможные неудобства для клиентов будут сведены к минимуму.

Отключение 3G является логичным шагом в эволюции мобильной связи.

Bite Latvija напоминает клиентам о важности проверки, соответствуют ли их устройства и SIM-карты требованиям сетей 4G и 5G. Отключение сети 3G повлияет только на тех, кто пользуется мобильными телефонами старых моделей или устаревшими SIM-картами. Если есть сомнения по поводу того, будет ли работать устройство после отключения 3G, клиентов просят звонить на номер 1601 или ознакомиться с информацией на сайте Bite Latvija в разделе Privātpersonām ("Для частных лиц"), где есть специальная рубрика 3G tīkla pakāpeniska slēgšana ("Постепенное отключение сети 3G") .