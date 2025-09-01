США таки планируют переселение всего населения сектора Газа

Указывается, что 38-страничный план предусматривает переселение, по крайней мере на время, всего двухмиллионного населения сектора Газа: либо посредством "добровольного" выезда в другую страну, либо путем размещения людей на время восстановления в безопасных зонах на территории этой области.

Собственникам земли будет предложен цифровой токен в обмен на право провести перестройку. Этот актив можно будет или использовать для финансирования жизни в другом месте, или обменять впоследствии на квартиру в одном из шести-восьми "умных городов" в секторе Газа, спроектированных и организованных при помощи искусственного интеллекта. В то же время каждому палестинцу, который примет решение уехать, будут выданы 5000 долларов наличными, а также средства на аренду жилья в течение четырех лет и на оплату пропитания на один год.

По данным WP, трастовый фонд под названием "Реконструкция, экономическое ускорение и трансформация сектора Газа" (GREAT Trust), который будет управлять восстановлением сектора Газа по этому плану, был создан отчасти теми же людьми, которые запустили спорный Фонд гуманитарной помощи сектору Газа (Gaza Humanitarian Foundation), организованный Израилем и США для распределения гуманитарной помощи в регионе.

По словам двух источников издания, главные элементы плана восстановления сектора Газа отражают видение Дональдом Трампом этой территории как "Ривьеры Ближнего Востока". Ожидается, что финансироваться план будет из общественных и частных средств.