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США разрешили Австралии дать Киеву списанные танки

© Deutsche Welle 19 мая, 2025 16:32

Мир 0 комментариев

К отправке морским путем из Австралии уже подготовлена первая партия из 49 танков для Украины. США дали согласие на поставки танков несмотря на то, что в Белом доме негласно сомневаются в эффективности такой помощи, сообщает Deutsche Welle.

США дали Австралии разрешение на отправку списанных танков Abrams в Украину. Австралийская медиакомпания ABC в понедельник, 19 мая, сообщила, что недавно к отправке морским путем была подготовлена первая партия из 49 танков для Украины.

Как отмечает ABC, США согласились на отправку танков Abrams американского производства в Украину несмотря на то, что в частном порядке американские чиновники сомневались в эффективности такой помощи. Они говорили, что, во-первых, такую технику будет сложно доставить в Украину, во-вторых, ее будет сложно поддерживать в боеспособном состоянии, а, в-третьих, вообще сомнительно, что танки Abrams с, как оказалось, уязвимой для ударов крышей башни пригодны для сражений, где активно применяются дроны.

Официально, подчеркивает ABC, сомнения в целесообразности передачи австралийских танков Abrams Украине не озвучивались. Министр обороны Австралии Ричард Марлз, комментируя отправку первой партии Abrams, заявил журналистам: "Мы очень тесно сотрудничали с Украиной, очень тесно сотрудничали с Соединенными Штатами, чтобы увидеть эту отгрузку и увидеть, что танки уже в пути".

Сроки получения танков Украиной неизвестны

Когда Украина сможет получить австралийские танки, не уточняется. Известно лишь, что перед тем, как попасть к ВСУ, они окажутся на одной из баз в Польше - по всей видимости, в польской Ясенке - главном хабе военных поставок Украине. В начале апреля оттуда были выведены американские военные и техника, но базу продолжили использовать военнослужащие НАТО и Польши.

В начале марта The New York Times писала, что почти две трети танков Abrams, переданных США Украине, подбиты или захвачены российскими войсками. О первом подбитом танке Abrams российские военные сообщили в феврале 2024 года - через пять месяцев после начала поставок.

Украина просила США о поставках Abrams с первых недель войны, но они были официально одобрены Вашингтоном лишь летом 2023 года. Партия из 31 танка была передана Киеву осенью того же года.

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