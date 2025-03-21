США при Трампе ослабили контроль за санкциями против России

По словам собеседников Bloomberg, США практически не участвовали в работе нескольких рабочих групп, созданных для пресечения попыток обойти санкции, введенных против Кремля.

Задача одной из этих групп - помешать России получать детали и оборудование, используемое в военных целях. Другая группа мониторит соблюдение потолка цен на российскую нефть, рассказали европейские чиновники агентству.

По их словам, остается неясным, приняли ли США сознательное решение сократить свое участие в работе групп или им просто не хватает кадров для этого. Некоторые рабочие встречи посещали младшие должностные лица с ограниченными полномочиями по принятию решений, указали собеседники Bloomberg. Минфин США отказался комментировать эту информацию.

Как напоминает агентство, Трамп грозил ужесточить санкции против России, если Кремль не будет всерьез участвовать в мирных переговорах. Европейские чиновники утверждают, что признаков подготовки к такому шагу практически нет, и неясно, какие действия предпринимают США для решения проблемы обхода существующих ограничений. При этом, отмечает Bloomberg, США активизировали санкции на других направлениях, особенно в отношении Ирана.