«США отворачиваются от союзников»: Макрон обеспокоен

Euronews 9 января, 2026 11:44

Мир 0 комментариев

В среду Трамп сделал выпад в сторону французского лидера, рассказав с насмешкой о том, как он якобы вынудил его согласиться на трёхкратное повышение цен на лекарства. Президент Франции заявил в четверг, что США "отступают от международных норм" и "постепенно отворачиваются" от некоторых своих союзников.

"Институты многостороннего сотрудничества функционируют всё менее и менее эффективно", - сказал Эммануэль Макрон в своём ежегодном обращении к французским послам. "Мы живём в мире великих держав с их реальными соблазнами поделить этот мир", - добавил он.

В своей речи Макрон отметил также, что отвергает "новый колониализм и новый империализм" и "стратегию пораженчества" перед лицом угроз, в ответ на которые, по его мнению, следует "реинвестировать в ООН".  
 
Комментарии французского лидера прозвучали после ряда резких заявлений администрации его американского коллеги, которые вызвали обеспокоенность у многих верных союзников Вашингтона. Особенно их встревожили последние высказывания Дональда Трампа по поводу аннексии Гренландии, крупнейшего в мире острова, бывшей колонии Дании, по сей день принадлежащий королевству.

Трамп уже давно вынашивает идею сделать эту территорию в Арктике "51-м штатом США", ссылаясь на её стратегическую важность для национальной безопасности страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью перед французскими послами в Париже, 8 января 2026 года AP Photo
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что на следующей неделе он встретится с датскими чиновниками с целью обсудить намерение администрации Трампа "приобрести" Гренландию.

На этой неделе Белый дом отказался исключить возможность использования военной силы для захвата острова в северной Атлантике. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании присоединились к премьер-министру Дании Метте Фредериксен в заявлении, сделанном ранее на этой неделе, в котором подтвердили, что богатый полезными ископаемыми остров, расположенный между двумя континентами, "принадлежит народу Гренландии".

Между тем, как заявил Макрон, он не верит, что США осуществлят военное вторжение на территорию Дании. "Я не могу представить себе сценарий, при котором Соединённые Штаты Америки могли бы нарушить суверенитет Дании", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2. "Гренландия - это территория под суверенитетом Дании, и она останется таковой", - добавил Макрон, выступая в кулуарах саммита союзников Украины.

Фредериксен считает, что аннексия Гренландии США фактически приведёт к распаду НАТО. "Если Соединённые Штаты решат совершить военное нападение на другую страну НАТО, то это будет означать конец для НАТО, а значит, и для системы безопасности, которая существовала после Второй мировой войны", - сказала она в понедельник в эфире телеканала TV2.

"Дональд, договорились"

Другие недавние шаги Вашингтона вызвали тревогу у его европейских коллег, том числе принятое в среду решение администрации Трампа приостановить участие США в работе десятков агентств ООН и других международных организаций, заявив, что их работа способствует реализации "будистских" инициатив.

США также арестовали связанные с Венесуэлой нефтяные танкеры и захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро на освновании обвинений в наркотерроризме.

В среду вечером Трамп высмеял Макрона в обращении к законодателям-республиканцам. Он иронично рассказал о том, как вынудил французского президента согласиться на трёхкратное повышение цен на лекарства, пригрозив в противном случае повысить пошлины на весь французский импорт в Америку. Трамп утверждал, что попросил французского лидера поднять цены на рецептурные медицинские препараты, потому что американцы якобы платят за них в 14 раз больше, чем французские потребители.

 Макрон, как сообщается, сначала отказался, на что Трамп якобы выдвинул ультиматум: либо тот соглашается на требование, либо французская продукция будет обложена 25%-ми пошлинами. "Дональд, договорились. Я хочу повысить цены на лекарства по рецепту на 200% или сколько там. Что бы ты ни хотел, Дональд, пожалуйста, не говори об этом населению, я прошу тебя", - сказал Трамп, подражая Макрону.

Ни сам Макрон, ни французское правительство это пока не комментировали.

Комментарии (0)

