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США оставили Украину без ленд-лиза

© Deutsche Welle 12 декабря, 2024 16:52

Мир 0 комментариев

В новом проекте оборонного бюджета США на 2025 года нет упоминания ленд-лиза. На это обратила внимание украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, сообщает Deutsche Welle.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военном бюджете на 2025 год (National Defense Authorization Act, NDAA). В документе на 1813 страниц нет положения о продлении программы ленд-лиза для Украины. На это в среду, 11 декабря, обратила внимание украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"На этот год законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство Украины в США активно поддерживало его, однако в законопроекте, утвержденном Палатой представителей, такого положения нет. В консолидированный текст законопроекта соответствующее положение не включено", - написала Маркарова в Facebook.

По ее словам, украинские дипломаты работают над сохранением этого механизма. Он предусмотрен, в частности, законопроектом Stand with Ukraine Act, ранее принятым обеими палатами Конгресса.

Маркарова привела другие статьи нового NDAA в поддержку Украины. Например, статья 1303 продлевает запрет на признание суверенитета РФ над оккупированными украинскими регионами. Статья 6411 предписывает властям США следить за финансированием терроризма из Кремля. Статьи 6412 и 6413 касаются оценки войны в Украине со стороны США.

Одобренный Палатой представителей NDAA на 2025 год предусматривает рекордные расходы в 895 млрд долларов - на 1% больше, чем в 2024 году. На следующей неделе документ рассмотрит Сенат США. После его должен утвердить президент Джо Байден.

Закон о ленд-лизе для Украины Байден подписал 9 мая 2022 года. Документ вступил в силу в октябре 2022 года, с тех пор его действие продлевалось. Закон значительно сократил бюрократические издержки при продаже оружия из США в Украину.

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