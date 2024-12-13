США объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Успешный запуск гиперзвуковой ракеты без ядерного заряда был недавно произведен Армией США в сотрудничестве с ВМС с со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Такое заявление обнародовало министерство обороны США на своем сайте в четверг, 12 декабря.

"Это испытание стало продолжением нескольких летных испытаний, в ходе которых общий гиперзвуковой планер достиг гиперзвуковой скорости на целевых расстояниях, и оно демонстрирует, что мы можем передать этот потенциал в руки бойцов", - заявила министр Армии США Кристин Вормут.

Отмечается, что в этом году это уже второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.

Фото: U.S. Army/U.S. Navy