«Спуститесь на землю»: экономист критикует меры по снижению цен на топливо, его бранят в ответ

Редакция PRESS 22 марта, 2026 10:20

Важно 0 комментариев

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш высказал своё мнение по поводу предпринимаемых правительством мер для стабилизации и снижения цен на топливо, среди которых - поправки к закону об акцизном налоге. 

Вот что он думает:

"Если Сейм понизит акцизный налог на топливо, посыл будет следующим: "Дорогие производители нефти, мы готовы взять на себя последствия вашего безумия за счёт своего бюджета, помогая поддерживать спрос на продукт, который финансирует войну, террор, использование которого ухудшает прогнозируемое качество жизни всего населения мира в будущем.

Мы не способны мыслить стратегически, делать вложения, чтобы ускорить развитие экономически выгодной для нас и экологичной транспортной системы, которая сделала бы наши города тише и чище. 

Вместо этого мы будем поощрять иллюзию, что можно положиться на доступность дешёвого ископаемого топлива в будущем, побуждая тем самым жителей нашей страны приобретать транспортные средства, расходы на жизненный цикл которых будут больше, чем у современных инициатив".

Я понимаю, что это год выборов, но не перебор ли малость?"

Большинство комментаторов, однако, считают, что "малость перебор" - как раз то, что думает Страутиньш:

- Назови одну современную альтернативу двигателю внутреннего сгорания? Электромусорники можешь не называть, они не годятся для моего образа жизни, для меня Латвия за границей Риги не заканчивается! И автомашина нужна не для маршрута "дом - школа - работа - школа - дом".

- Идея придворного экономиста "Единства" о том, что снижение акцизного налога помогает производителям нефти и финансирует войну, - чистая иллюзия. Это облегчает жизнь латвийским семьям, крестьянам и бизнесменам. Свободный рынок внедряет инновации лучше, чем планы правительства. Правительство - не решение наших проблем: оно само - проблема. Высокие налоги не делают чище города - они кормят бюрократию. Более низкие налоги означают больше свободы.

- За пределами Риги тоже есть жизнь, и автомашина - единственное средство, которое позволяет людям добираться на работу, в магазин, к врачам. Можно лишь радоваться, что у большинства пенсионеров есть машина, которая позволяет быть более-менее мобильным.

- Писал мужчина, сидя на своём троне из слоновой кости. Далеко-далеко внизу текла тяжкая жизнь простых латвийцев.

- Только не надо. Топливо обложено акцизом, потому что без него нельзя обойтись. Как только акциза от дизеля станет слишком мало, чтобы подбить бюджет, акцизом обложат электричество. Вы говорите - не надо иллюзий о дешёвом топливе в будущем, но предлагаете заменить их иллюзией о дешёвом электричестве.

- Интересно, что будет, когда вы узнаете, как ведётся производство батарей. Маленькое напоминание: ТЭЦ работает на газе, это сейчас единственный агрегат, удерживающий в стабильном состоянии нашу сеть, потому что все солнечные панели её очень "отклонили".

- Тем лучше для паразитов, если цены выше, сами от этого не страдают. Горите в адском огне, почитатели власти денег.

- Моё глубокое размышление: почему в Латвии акцизным налогом облагается кофе? Даже не буду пытаться размышлять дальше...

- А разве на рыночную цену нефти влияет латвийская налоговая политика? Нет. Садись, два.

- Сытый голодного не разумеет.

- Убогий комментарий. Спуститесь на землю.

 

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

