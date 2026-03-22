«Спуститесь на землю»: экономист критикует меры по снижению цен на топливо, его бранят в ответ

Вот что он думает:

"Если Сейм понизит акцизный налог на топливо, посыл будет следующим: "Дорогие производители нефти, мы готовы взять на себя последствия вашего безумия за счёт своего бюджета, помогая поддерживать спрос на продукт, который финансирует войну, террор, использование которого ухудшает прогнозируемое качество жизни всего населения мира в будущем.

Мы не способны мыслить стратегически, делать вложения, чтобы ускорить развитие экономически выгодной для нас и экологичной транспортной системы, которая сделала бы наши города тише и чище.

Вместо этого мы будем поощрять иллюзию, что можно положиться на доступность дешёвого ископаемого топлива в будущем, побуждая тем самым жителей нашей страны приобретать транспортные средства, расходы на жизненный цикл которых будут больше, чем у современных инициатив".

Я понимаю, что это год выборов, но не перебор ли малость?"

Большинство комментаторов, однако, считают, что "малость перебор" - как раз то, что думает Страутиньш:

- Назови одну современную альтернативу двигателю внутреннего сгорания? Электромусорники можешь не называть, они не годятся для моего образа жизни, для меня Латвия за границей Риги не заканчивается! И автомашина нужна не для маршрута "дом - школа - работа - школа - дом".

- Идея придворного экономиста "Единства" о том, что снижение акцизного налога помогает производителям нефти и финансирует войну, - чистая иллюзия. Это облегчает жизнь латвийским семьям, крестьянам и бизнесменам. Свободный рынок внедряет инновации лучше, чем планы правительства. Правительство - не решение наших проблем: оно само - проблема. Высокие налоги не делают чище города - они кормят бюрократию. Более низкие налоги означают больше свободы.

- За пределами Риги тоже есть жизнь, и автомашина - единственное средство, которое позволяет людям добираться на работу, в магазин, к врачам. Можно лишь радоваться, что у большинства пенсионеров есть машина, которая позволяет быть более-менее мобильным.

- Писал мужчина, сидя на своём троне из слоновой кости. Далеко-далеко внизу текла тяжкая жизнь простых латвийцев.

- Только не надо. Топливо обложено акцизом, потому что без него нельзя обойтись. Как только акциза от дизеля станет слишком мало, чтобы подбить бюджет, акцизом обложат электричество. Вы говорите - не надо иллюзий о дешёвом топливе в будущем, но предлагаете заменить их иллюзией о дешёвом электричестве.

- Интересно, что будет, когда вы узнаете, как ведётся производство батарей. Маленькое напоминание: ТЭЦ работает на газе, это сейчас единственный агрегат, удерживающий в стабильном состоянии нашу сеть, потому что все солнечные панели её очень "отклонили".

- Тем лучше для паразитов, если цены выше, сами от этого не страдают. Горите в адском огне, почитатели власти денег.

- Моё глубокое размышление: почему в Латвии акцизным налогом облагается кофе? Даже не буду пытаться размышлять дальше...

- А разве на рыночную цену нефти влияет латвийская налоговая политика? Нет. Садись, два.

- Сытый голодного не разумеет.

- Убогий комментарий. Спуститесь на землю.